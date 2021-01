Orlando Bloom elogia apresentação de Katy Perry na posse de Joe Biden · .

Orlando Bloom se derreteu com a performance de Katy Perry no encerramento do Celebrating America, evento que comemorou a posse de Joe Biden, novo presidente dos Estados Unidos. O ator elogiou a apresentação da mulher, que cantou a música Firework em frente à Casa Branca. “Um parceiro orgulhoso aqui, com lágrimas de alegria”, escreveu ele.

“Um dia, nossa garotinha vai crescer e vai ver a mãe dela fazendo sua parte em um momento da história que esperamos nos curar, esperamos nos unir”, completou o pai de Daisy Dove Bloom, de apenas quatro meses. O casal começou a se relacionar em 2016.

Assim como Lady Gaga, que cantou o hino nacional na cerimônia de posse na quarta-feira (20), Katy e Orlando fizeram campanha a favor de Biden durante o período de eleições nos EUA e comemoraram sua vitória. “Apenas amor”, disse ela, sobre seu sentimento na época.

O casal também faz parte do extenso grupo de artistas norte-americanos que se mobilizaram nas redes sociais para pedir que a população do país votasse –o voto não é obrigatório nos EUA. Astros como Jennifer Aniston, Brad Pitt, Eminem, Taylor Swift e Tom Hanks declararam voto em Joe Biden.

O Celebrating America contou com apresentação de Tom Hanks, discurso de Eva Longoria e performances de artistas como Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Demi Lovato e John Legend. Na cerimônia de posse, se apresentou também a cantora Jennifer Lopez.

Confira abaixo a homenagem de Bloom e a apresentação completa de Katy: