Os 10 animes mais esperados de 2021

Você sabe quais são os animes mais esperados de 2021? Recentemente, essa categoria ganhou muita relevância no Brasil, ou seja, os melhores animes começaram a ser transmitidos em plataformas de streaming mais acessíveis. Além disso, os fãs aumentaram, e muito, nos últimos tempos!

Então, vamos conferir a lista? Veja quais são os 10 animes de 2021 mais esperados.

10. The Seven Deadly Sins

(Fonte: TBS/Divulgação)Fonte: TBS

Não tinha como começar esta lista de forma diferente. Afinal, The Seven Deadly Sins é um dos animes mais assistidos no Brasil; logo, a sua 5ª temporada é muito aguardada pelos fãs. O motivo para isso é a sua história invertida: os 7 pecados capitais são heróis, e os 10 mandamentos são vilões. Pois é, a 5ª temporada promete ser incrível!

9. Cells at Work! e Cells at Work! Code Black

(Fonte: Kodansha/Divulgação)Fonte: Kodansha

Além disso, Cells at Work e seu spin-off também são animes muito aguardados em 2021 após o sucesso da primeira temporada. O anime acompanha as células em um corpo que sofreu anos com o cigarro, álcool e muitas noites mal dormidas. Vale a pena assistir pela trama supercriativa!

8. To Your Eternity

(Fonte: NHK TV/Divulgação)Fonte: NHK TV

To Your Eternity é um anime baseado em um mangá japonês com roteiro e ilustrações de Yoshitoki Oima. Ele conta a história de Fushi, uma imortal enviada à Terra para cumprir diversas missões. O sucesso do mangá torna o anime um dos mais promissores para este ano.

7. How Not to Summon a Demon Lord

(Fonte: TBS/Divulgação)Fonte: TBS

O nome do anime traduzido já diz tudo: a produção ensina como não convocar demônios. Em outras palavras, o roteiro promete muito! Embora alguns fãs achem a história previsível, a trajetória de Takuma Sakamoto e seus poderes mágicos recém-descobertos pode surpreender, então também não poderia ficar de fora da lista.

6. Shaman King

(Fonte: Shueisha/Divulgação)Fonte: Shueisha

O motivo pelo qual Shaman King é um dos animes mais esperados de 2021 é o fato de que sua primeira temporada foi lançada há 20 anos. Isso mesmo, duas décadas se passaram desde o lançamento dos primeiros episódios. Baseada no mangá de Hiroyuki Takei, a produção acompanha Yoh Asakura, um jovem que serve de elo entre os vivos e os mortos.

5. The Promised Neverland

(Fonte: Fuji Television/Divulgação)Fonte: Fuji Television

A 2ª temporada de The Promised Neverland promete seguir os paralelos entre o mundo real e o criado na ficção, comparando as famílias com os filhos dos demônios. Apesar de seu roteiro macabro, é um dos melhores e mais aguardados animes de 2021.

4. Uzumaki

(Fonte: Production I.G/Divulgação)Fonte: Production I.G

Da mesma forma, Uzumaki também completa a lista de melhores animes pelos quais mal podemos esperar este ano. Escrito e ilustrado por Junjii Ito, o mangá que originou o anime conta a história de Kirie Goshima e Shuichi Saito, adolescentes que precisam lidar com uma maldição em sua cidade.

3. The Rising of the Shield Hero

(Fonte: Kinema Citrus/Divulgação)Fonte: Kinema Citrus

A 1ª temporada de The Rising of The Shield Hero foi um sucesso gigante quando comparado com outros animes. Dessa forma, seu roteiro praticamente pessimista deixou uma marca nos fãs da categoria. Por isso, a 2ª temporada é muito aguardada e continua acompanhando Naofumi Iwatani e seus companheiros que viajam para outro planeta para servirem como heróis.

2. My Hero Academia

(Fonte: Bones/Divulgação)Fonte: Bones

Outro dos melhores animes e que tem seu lugar consolidado na lista de títulos mais esperados é My Hero Academia. Afinal, o anime traz personagens e uma trama muito interessantes enquanto Izuku Midoriya lida com o fato de não ter nascido com poderes mágicos em um mundo onde todos têm algum tipo de habilidade. Porém, a criatura mais poderosa do mundo dá todos os seus poderes ao garoto e, então, sua trajetória começa.

1. Bleach

(Fonte: Jump Comics/Divulgação)Fonte: Jump Comics

Por último, temos ainda Bleach como um dos animes de 2021 mais aguardados pelos fãs. Sua última temporada foi transmitida há 8 anos. Logo, existem muitas expectativas sobre como o anime retornará neste ano.

Qual desses animes você está mais ansioso para conferir? Deixe sua opinião no espaço abaixo e compartilhe a lista nas redes sociais!