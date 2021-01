Os 10 jogos de terror mais esperados de 2021

O ano de 2021 promete ser recheado de lançamentos, principalmente para os fãs de terror. Nós do Voxel separamos uma lista com os jogos mais esperados do gênero para este ano, confira a seguir:

Resident Evil Village

Um dos jogos mais esperados de 2021, Resident Evil Village será lançado no dia 7 de maio para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC via Steam. Os jogadores do PS5 já podem inclusive conferir uma demo do jogo disponibilizada de forma exclusiva.

O game traz de volta o protagonista do capítulo anterior: Ethan Winters, que anos após os eventos com sua esposa Mia, vive tranquilamente em um novo lugar. Porém, uma tragédia cai sobre eles novamente e Chris Redfield mudará drasticamente a vida deles, levando Ethan para um novo pesadelo.

The Medium

The Medium é o primeiro exclusivo para os novos consoles da Microsoft, Xbox Series S/X e PC. Ele promete uma jogabilidade diferenciada, onde será preciso visitar dois mundos diferentes ao mesmo tempo para solucionar um mistério sobrenatural.

No controle da médium Marianne, você viverá entre o mundo real e o espiritual. Assombrada por visões do assassinato de uma criança, a protagonista precisa viaja para um hotel resort abandonado que, muitos anos atrás, foi cenário de uma tragédia inimaginável para enfim desvendar os mistérios do passado. Caso queiram conferir, o Voxel também fez a análise do game.

Evil Dead: The Game

Baseado em um dos maiores filme do gênero, Evil Dead: The Game traz uma proposta diferente de outras conversões. No melhor estilo Dead By Daylight, você precisa de aliar a outros personagens para sobreviver aos perigos libertadores pelo livro Necronomicon.

No game, será preciso mais do que fugir das criaturas demoníacas, mas também explorar os ambientes atrás de itens e realizar tarefas para expulsar as forças do mal. O jogo contará com mais de 20 armas, que incluem a famosa motosserra de Ash.

Little Nightmares 2

A continuação do elogiado game chegará no dia 11 de fevereiro para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Uma versão para os novos consoles, PS5 e Xbox Series X/S será lançada ainda este ano, com um upgrade gratuito de quem adquiriu o game nos consoles da geração anterior.

Em Little Nightmares 2, você controla o pequeno Mono, que precisa se libertar de uma dimensão distorcida. Para isso, ele se une a Six, protagonista do primeiro jogo, para fugir dos perigos desse mundo horripilante no qual estão presos.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

O terceiro capítulo da saga The Dark Pictures Anthology será lançado este ano. Para aqueles que terminaram o game anterior, Little Hope, já foi possível ter uma noção do que o próximo jogo lhe reserva. Fora isso, até o momento, poucos detalhes foram revelados.

O anúncio oficial chegou com um teaser, de menos de um minuto, que deixa o muito mistério no ar. E como já virou tradição na franquia, mais uma vez teremos a captação facial de movimentos de um ator ou atriz, com Ashley Tisdale no papel principal de House of Ashes.

Unholy

Previsto inicialmente para ser lançado em 2019, Unholy é um game de terror que vem chamando atenção dos fãs do gênero. Nele, você assume o controle de Saidah, uma mãe que precisa reencontrar sua filha em um planeta desolado, onde repousam os últimos humanos.

Quando foi anunciado, o game era exclusivo para PC. Entretanto, o título pode ser lançado também para os consoles da atual geração: o PS5 e o Xbox Series S/X.

The Outlast Trials

O próximo título da famosa franquia de terror chegará em 2021. Até o momento o título foi confirmado apenas para PC, e será marcado por ser o primeiro da franquia para mais de um jogador.

O enredo de Outlast Trials que se passa durante a Guerra Fria, traz humanos como cobaias de experimentos de controle da mente. Com isso, você precisará se unir a outros jogadores para sobreviver ao caos que o jogo trará.

Tormented Souls

Para os fãs dos primeiros jogos das franquias Silent Hill e Resident Evil, Tormented Souls será uma espécie de revival. Isso porque o game traz um sistema de câmera fixa que ficou famoso em ambos os jogos, além é claro de também ser um título do gênero de terror. Ele será lançado este ano para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

No game, você controla Caroline Walker, que busca esclarecer o desaparecimento de duas irmãs gêmeas. Até que um dia ela acorda em uma mansão horripilante, onde será preciso sobreviver e escapar de lá.

Scorn

Para os amantes de terror e ficção científica, Scorn promete ser um dos grandes atrativos de 2021. O game será exclusivo para Xbox Series S/X e PC.

O game foi revelado pela Microsoft em um evento do Xbox Series em maio do ano passado. Desde então, pouca coisa foi revelada além de um trailer mostrando um pouco do gameplay do jogo e confrontos com algumas criaturas.

Sons of the Forest

A sequência do game The Forest será lançada este ano, ainda sem plataformas confirmadas. O primeiro jogo fez muito sucesso, embora tenha sido mais voltada para a sobrevivência do que para terror.

Já a sua sequência, promete ser mais focado no gênero. Além da necessidade de evoluir e sobreviver em uma floresta, será preciso dar conta de um volume muito maior de criaturas.

E aí, quais são os jogos de terror que vocês mais estão esperando para este ano? Contem para nós na seção de comentários!