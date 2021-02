Os 10 melhores jogos de ação que serão lançados em 2021

Jogos de ação são um dos gêneros mais populares entre os gamers. Por conta disso, o leque de lançamentos programados para 2021 é extenso, vide que há uma nova geração de consoles prontinha para receber novidades para seus respectivos públicos. Confira a lista com os 10 jogos de ação mais esperados para este ano:

Far Cry 6

Uma das franquias mais premiadas dos últimos tempos ganhará um novo capítulo esse ano. Anunciado para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC, o game deve ser lançado entre abril e setembro, é o que dizem rumores vazados pela Microsoft.

Far Cry 6 terá o ator Giancarlo Esposito, da série Breaking Bad, como o vilão Anton Castillo. Ele será uma espécie de ditador em meio a uma guerra civil instaurada em seu país: Yara (que lembra muito Cuba).

Halo infinite

O título exclusivo da Microsoft mais esperado, deve chegar em breve. Halo Infinite deveria ter sido lançado em 2020, mas atrasos para melhorias no desenvolvimento fizeram com que o novo jogo de Master Chief só desse as caras neste ano.

O game marcará o retorno de Master Chief como protagonista. Ele precisará combater War Chief Escharum, líder dos Banished, em busca de um anel de Halo de posse do vilão. Além da campanha, diversos modos de jogo estarão disponíveis, com rumores apontando para um Battle Royale.

Dying Light 2

Apresentado na E3 de 2018, Dying Light 2 pode finalmente ser lançado em 2021. Embora ainda não tenhamos uma confirmação da data, rumores apontam para que o lançamento seja ainda em 2021, inclusive com direito a uma edição especial com uma estatueta e art book.

A sequência do game lançado em 2015 promete trazer gráficos de ponta e uma jogabilidade melhorada. O título foi muito elogiado por misturar elementos de Parkour com os de jogos em primeira pessoa, tudo isso em um ambiente hostil que fica ainda mais perigoso quando a noite cai.

Battlefield 6

Embora ainda não tenha sido anunciado oficialmente, a enxurrada de rumores apontam para o lançamento ainda este ano de Battlefield 6. E ainda segundo esses rumores, o game seria uma espécie de soft reboot, com uma ambientação e confrontos modernos tal como foi visto em Battlefield 3.

Também ainda há muitas dúvidas sobre as plataformas do jogo. Vale lembrar que Battlefield 4 foi um dos primeiros jogos para antiga geração de consoles, PS4 e Xbox One, mas contou também com versões para PS3 e Xbox 360.

Ghostwire: Tokyo

Anunciado em 2019, Ghostwire: Tokyo traz muita expectativa por ser a mais recente criação de Shinji Mikami, o criador de Resident Evil e The Evil Within. Embora distribuído pela Bethesda (adquirida recentemente pela Microsoft), o game será lançado apenas para PS5 e PC.

A história gira em torno de estranhos desaparecimentos que atingem a população de Tóquio. Cabe a você descobrir a fonte e limpar a cidade de um novo e estranho mal. Armado com suas próprias habilidades espectrais misteriosas, você enfrentará o oculto, desvendará teorias da conspiração e experimentará lendas urbanas como nunca.

Returnal

Um dos primeiros títulos exclusivos do PS5 programados para este ano, Returnal será lançado no dia 19 de março. O game te coloca no controle de Selene, uma exploradora espacial que vai parar em um planeta hostil, onde será preciso escapar de lá com vida.

Os vídeos de gameplay do jogo impressionaram pelos combates frenéticos e uma mobilidade bem fluida. Além disso, Selene também contará com uma série de armas e habilidades para eliminar as criaturas do planeta desconhecido.

State of Decay 3

A famosa franquia de sobrevivência em meio a zumbis ganhará um novo capítulo esse ano. Exclusiva para Xbox Series S/X e PC, o jogo foi revelado no ano passado em um trailer que mostra o encontro de uma sobrevivente com um cervo zumbi.

State of Decay foi lançado originalmente em 2013, ganhando uma sequência em 2018. O jogo é caracterizado por mesclar de uma forma muito satisfatório elementos de ação com os de sobrevivência.

God of War: Ragnarok

Kratos estará de volta em 2021. God of War: Ragnarok promete continuar a saga do espartano e seu filho Atreus, agora em uma aventura em meio a mitologia nórdica, incluindo um possível encontro com Thor e Odin.

O game foi eleito o melhor jogo de 2018 pela The Game Awards, a maior premiação da indústria dos jogos. Por conta disso, a sua continuação é considerada por muitos como o título mais esperado para 2021.

Perfect Dark

Uma das franquias mais famosas da era Nintendo 64, Perfect Dark ganhará um novo título esse ano. O jogo será exclusivo para o Xbox Series S/X e PC. Nele, você controlará mais uma vez a agente Joanna Dark em um cenário bem futurista.

O último game da saga saiu para Xbox 360. Desde então, a mesma não teve novo jogo para qualquer plataforma. Agora, a The Initiative, estúdio da Microsoft com desenvolvedores famosos da indústria, se encarregou de reviver a série para a nova geração de consoles.

Horizon: Forbidden West

Outra continuação muitos esperada é a de Horizon: Zero Dawn. Os jogadores voltam ao controle de Alloy, que continua sua saga de salvar o mundo de máquinas que parecem seres pré-históricos. Entretanto, tanto as criaturas robóticas, quanto outros perigos, serão muito maiores.

Ainda não há uma data exata para o lançamento do jogo, que será lançado para PS4 e PS5, com update de graça para quem adquirir o título na geração passada. Porém, resta saber quanto tempo vai durar a exclusividade, uma vez que o primeiro game também chegou exclusivo para o console da Sony, mas ganhou no ano passado uma versão para PC.



