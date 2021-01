Os 10 melhores jogos multiplayer bem diferentões de 2020

Desde as suas origens, os videogames oferecem boas opções para se divertir tanto sozinho como ao lado de seus amigos. Com a popularização da internet, as fronteiras se expandiram e recebemos ainda mais alternativas, gêneros e formas de jogar. Hoje, vamos celebrar os jogos multiplayer mais diferentões que você pode curtir em 2020!

Separamos títulos que fogem do convencional, ou seja, nada de jogos de luta, corrida, esporte, mata mata ou esports em geral. Aqui procuramos por um gameplay diferente de quase tudo que existe no mercado para que você possa curtir experiências verdadeiramente únicas. Confira a nossa seleção a seguir:

1 – Phasmophobia

Se tem algo estranho na sua vizinhança, quem você vai chamar? Em Phasmophobia, você faz o papel de um verdadeiro Ghostbuster e, ao lado de até quatro amigos, deve procurar por casas, hospitais, prisões e escolas em busca de diferentes espécies de fantasmas. Há bastante investigação envolvida no processo, e o jogo mistura momentos de risadas com puro terror e aventura em uma mistura sob medida para todos!

2 – Fall Guys

Uma das maiores sensações do ano, Fall Guys pegou a febre dos battle royale e aplicou um tempero de Olimpíadas do Faustão. Suas provas engraçadas e bem variadas entre si geram gincanas muito loucas e imprevisíveis até nas partidas solo, mas a verdadeira graça é formar um grupo para competir ou cooperar com os seus amigos e ver se algum de vocês consegue conquistar a coroa de vencedor!

3 – Among Us

Apesar de ter sido lançado originalmente em 2018, foi apenas em 2020 que Among Us explodiu de verdade em popularidade. Primeiro com streamers e depois até mesmo com políticos de todos os lados se aproveitando do sucesso do jogo para tentar alcançar mais eleitores. Por um tempo, não se falou em outro jogo nos noticiários, e por bons motivos: a experiência social de tentar descobrir qual jogador do grupo é um traidor é extremamente divertida!

4 – Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Uma das coisas mais legais de Crash Bandicoot 4 é como ele honra e aprimora as raízes da franquia, lapidando perfeitamente o antigo gameplay para uma nova geração de fãs. Mas o jogo vai além disso e acrescenta várias formas de curtir a aventura com os seus amigos, seja disputando corridas contra o tempo, ou mesmo cooperando e passando o controle para os seus amigos ao longo da fase como nos videogames dos tempos 8 e 16 bits!

5 – Overcooked All You Can Eat

O que poderia ser melhor que curtir o multiplayer de Overcooked 1 e 2? Ora, juntar todos os seus pratos em um só grande banquete! A nova versão All You Can Eat traz gráficos retrabalhados para a nova geração de consoles, além de mais fases e chefs para você trabalhar na cozinha ao lado de seus amigos. A ideia aqui é microgerenciar o preparo de receitas em meio aos mais loucos desafios, desde cozinhar na estrada até em pleno ar a bordo de balões!

6 – Hunt: Showdown

O mais novo projeto da Crytek começou a ser lançado ao longo de 2019 no PC e Xbox One, mas chegou ao PS4 em 2020. Trata-se de um jogo de tiro em primeira pessoa com foco em multiplayer: cada partida pode ser jogada por até 12 jogadores, e a ideia é atuar como um caçador de recompensas. É preciso procurar por pistas e investigar o mapa em busca de monstros, para então matá-los e concluir a caçada. Além disso, também há outro modo multiplayer que funciona como um battle royale, mas ele é um pouco mais genérico e nem tão digno de nota.

7 – Microsoft Flight Simulator

Universalmente aclamado, este é um jogo que leva o termo simulação ao pé da letra e, para quem estiver disposto a aprender todos os seus nuances, traz um realismo sem precedentes para os videogames, simulando muito bem a vida de um piloto. Você pode tornar o jogo mais arcade e acessível se quiser, ou mirar no realismo máximo. Seja como for, você pode fazer tudo isso ao lado de alguém da sua lista de amigos, convidando a galera para voar e combinar as mesmas rotas que você. Ideal para quem sente saudades de voar nesses tempos de pandemia!

8 – Demon’s Souls

Os jogos da FromSoftware sempre apostaram em um multiplayer bem diferente do habitual, e o remake produzido pela Bluepoint Games entendeu bem a lição. Tanto o PvP como a cooperação são atreladas intrinsicamente às mecânicas do mundo, onde você pode ser invadido por estranhos ou mesmo pedir uma ajuda nos chefes mais barra pesada. Mas a grande sacada continua sendo a opção de deixar e ler mensagens alertando sobre os perigos do vasto universo do jogo!

Menção honrosa: No Man’s Sky

No Man’s Sky é uma das maiores histórias de redenção dos videogames. O que começou como um jogo problemático e privado de várias promessas feitas ao longo do desenvolvimento, aos poucos foi se tornando tudo que deveria ser originalmente e muito mais! No processo, a Hello Games acabou criando um dos multiplayer mais instigantes da geração, e é um deleite explorar o universo ao lado de seus amigos!

Menção Honrosa: A Way Out

Apesar de ter sido lançado em 2018, esse jogo ainda é um dos multiplayer mais legais da geração e, por isso, merecia ao menos uma breve citação. Depois do sucesso alcançado por seu jogo Brothers: A Tale of Two Sons, a figuraça Josef Fares (aquele mesmo que mandou o dedo do meio para os Oscars durante o TGA) voltou com A Way Out, um jogo onde é obrigatório jogar com dois jogadores, seja localmente ou online. A cooperação é o coração da experiência, e todos os fãs de multiplayer deveriam dar uma chance a ele!

O que você achou da nossa lista? Já testou todos esses jogos? Qual é o seu favorito? Conte para a gente nos comentários a seguir!