Os 25 melhores filmes de 2020 segundo a critica

O ano de 2020 certamente foi o mais atípico na história do cinema. Com salas sendo fechadas ao redor do mundo, por conta da pandemia do novo coronavírus, foi graças aos serviços de streaming que as pessoas puderam assistir algumas estreias. Por esse motivo, filmes menores, que poderia passar despercebidos, tiveram a oportunidade de ganhar mais destaque, em um ano que teve poucas grandes estreias.

Muitos destes, inclusive, devem aparecer em algumas categorias do Oscar 2021. Confira abaixo, quais foram os melhores filmes do ano passado, de acordo com a avaliação dos críticos no Rotten Tomatoes.

Estou Pensando em Acabar com Tudo – 81%

Apesar de ter dúvidas sobre seu relacionamento, uma jovem faz uma viagem de carro com seu novo namorado, Jake, para visitar a fazenda da família dele. Ela começa a questionar a natureza do que sabe sobre o mundo.

A Jornada – 83%

Uma astronauta francesa em treinamento é convocada para uma missão oficial, porém, para isso ela precisará deixar sua filha de sete anos com o pai na Terra. Para tentar lidar com esse conflito entre a maternidade e o sonho de ser uma astronauta, ela passa a lidar diariamente com as dificuldades de ser mulher em um mundo dominado por homens incapazes de compreender os sentimentos ligados à maternidade e ao íntimo feminino.

Mank – 83%

A Hollywood da década de 1930 vista através do olhar do roteirista Herman J. Mankiewicz, que sofre com o alcoolismo enquanto corre para terminar o roteiro de Cidadão Kane para Orson Welles.

Borat: Fita de Cinema Seguinte – 85%

Após causar vergonha para o Cazaquistão, Borat tem uma segunda chance e parte para os EUA para tentar restabelecer a amizade entre os dois países. Porém, agora que ele já é uma figura conhecida, precisará se disfarçar para parecer um americano de verdade, enquanto os EUA enfrentam a pandemia do novo coronavírus.

Você não estava aqui – 87%

Após a crise financeira de 2008, Ricky e sua família se encontram em situação financeira precária. Ele decide adquirir uma pequena van, na intenção de trabalhar com entregas, enquanto sua esposa luta para manter a profissão de cuidadora. No entanto, o trabalho informal não traz a recompensa prometida, e aos poucos os membros da família passam a ser jogados uns contra os outros.

Shirley – 87%

Inspirado na vida da escritora Shirley Jackson, o filme mostra um momento em que ela e seu marido Stanley Hyman, um renomado professor da Bennington College decidem abrigar em sua casa um casal de jovens estudantes por um período. Shirley encontra nessa rotina peculiar a inspiração que precisava para sua mais nova obra.

Kajillionaire – 89%

Os vigaristas Theresa e Robert passaram a vida treinando sua única filha, Old Dolio, para seguir seus passos. Porém, tudo muda quando uma estranha decide se juntar ao grupo, após um roubo mal planejado.

Let Them All Talk – 89%

Uma escritora decide viajar com antigos amigos em um cruzeiro, buscando uma boa dose de diversão e também a cura para algumas feridas do passado. Metido a garanhão, seu sobrinho a acompanha com o objetivo de conquistar a maior quantidade de mulheres possível, mas chegando lá ele acaba se apaixonando por uma jovem agente literária.

Os 7 de Chicago – 90%

Baseado em uma história real, o filme acompanha a manifestação contra a guerra do Vietnã que interrompeu o congresso do partido Democrata em 1968. Porém, o que deveria ser uma manifestação pacífica se transformou em um palco onde ocorreram confrontos entre a polícia e os participantes.

O Homem Invisível – 91%

O filme é uma releitura do livro escrito por H.G. Wells e acompanha uma mulher que, após fugir de um relacionamento abusivo, recebe a notícia do suicídio de seu ex-marido, Adrian Griffin. Ela tenta reconstruir sua vida, no entanto, seu senso de realidade é questionado quando ela começa a suspeitar que Griffin não está realmente morto.

Destacamento Blood – 92%

Durante a Guerra do Vietnã, um esquadrão de soldados negros do Exército dos Estados Unidos esconde uma carga com barras de ouro destinadas ao pagamento do povo Lahu por sua ajuda na luta contra os vietcongues. Anos mais tarde, o grupo consegue rastrear o local onde o ouro está, tentando reaver a recompensa e o corpo de seu ex-líder que morreu durante um ataque vietnamita.

Uma Mulher Alta – 92%

Leningrado, 1945. Iya e Masha são duas jovens mulheres em busca de esperança e significado em meios aos destroços deixados na Rússia após a Segunda Guerra Mundial. O cerco de Leningrado, um dos mais brutais da história, chegou ao fim, mas reconstruir suas vidas permanece uma situação permeada por morte e trauma.

Another Round – 92%

O filme conta a história de quatro professores que decidem testar a teoria de que ao manter um nível constante de álcool em suas correntes sanguíneas, suas vidas irão melhorar. De início, os resultados são animadores, porém, no decorrer da experiência, eles percebem que nem tudo é tão simples assim.

Bacurau – 92%

Pouco após a morte de uma senhora de 94 anos, os moradores de Bacurau, um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, percebem que estão sendo caçados em um lugar esquecido pelo resto do mundo, e precisarão pensar em uma maneira de salvarem a si mesmos.

Má Educação – 94%

Frank Tassone é o superintendente de um colégio que goza de muito prestígio junto aos professores, pais e alunos. Um dia, uma aluna resolve investigar uma custosa empreitada que está prestes a acontecer, o projeto Skywalk, e acaba descobrindo uma série de fraudes na contabilidade da escola feitas pelo próprio Frank.

Palm Springs – 94%

Durante um casamento em Palm Springs Nyles conhece Sarah. Embora no começo, tudo pareça perfeito, no dia seguinte ele se vê incapacitado de deixá-la ou deixar o local, mesmo contra a sua própria vontade.

First Cow – 95%

Um cozinheiro é contratado por um grupo de homens para fornecer seus serviços gastronômicos em uma expedição de caça de peles nos territórios do estado do Oregon. Durante a longa viagem, ele conhece King-Lu, um chinês misterioso que está fugindo de um grupo de russos que deseja se vingar.

Soul – 96%

Insatisfeito com a sua vida, um professor estudantil decide iniciar uma carreira musical. Porém, logo após ser convidado para tocar no show de uma famosa banda de jazz, ele sofre um acidente, ele percebe que sua vida pode ter acabado, e irá lutar até o fim, para voltar à Terra e cumprir seu sonho.

O Som do Silêncio – 97%

Um baterista de uma banda de Heavy Metal teme por seu futuro ao perceber que está ficando surdo. Essa mudança drástica acarreta em muita tensão e angústia na vida do baterista, atormentado lentamente pelo silêncio.

Collective – 99%

O documentário acompanha uma investigação jornalística motivada pela morte de pessoas, após sofrerem queimaduras não letais em um clube na Romênia. Conforme avançam, eles descobrem que a corrupção em massa do sistema de saúde e das instituições do Estado, pode ser a principal responsável pela fatalidade.

Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre – 99%

Quando uma adolescente descobre que está grávida, ela precisará contar com a ajuda de sua melhor amiga, para conseguir dinheiro e partir em uma viagem para Nova York para tentar realizar um aborto.

The Father – 100%

Prestes a se mudar para Paris, uma mulher decide encontrar alguém para garantir os cuidados de seu pai enquanto estiver fora. Porém, ele questiona a necessidade de ter alguém para ajudá-lo e, com o tempo, começa a duvidar de seus entes queridos, de sua própria mente e até mesmo da estrutura da realidade.

Apocalypse ’45 – 100%

Documentário combina imagens de filmes crus e coloridos dos últimos meses na Guerra no Pacífico com as vozes de duas dezenas de homens que viveram os acontecimentos e os pesadelos do conflito.

O Que Ficou Para Trás – 100%

Um casal de refugiados faz uma fuga angustiante do Sudão do Sul, devastado pela guerra, lutando para se ajustar à sua nova vida em uma cidade inglesa. O que eles não contavam é que essa cidade possui um terrível mal escondido sob a superfície, esperando apenas o momento certo para ascender.