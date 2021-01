Você conhece todos os benefícios do café para a sua saúde? Então acompanhe o nosso conteúdo de hoje e aprenda com a gente!

Pois quem é que não gosta de uma boa xícara de café ao acordar, ou no meio da tarde para dar um “restart” nas energias, não é mesmo? Mas além de ser um saboroso estimulante, o café também auxilia em outros pontos. Veja a seguir.

Os benefícios do café para a sua saúde

Os benefícios do café para a sua saúde são inúmeros, entretanto, listamos abaixo os principais que farão você olhar com outros olhos para essa bebida tão querida.

1- Acelera o metabolismo, auxiliando no emagrecimento

Quem está querendo emagrecer e diminuir as gordurinhas, pode apostar em boas xícaras de café para acelerar o metabolismo e queimar mais calorias.

Além disso, estudos apontam que o café aumenta os índices de adrenalina no organismo, sendo este um hormônio responsável pela quebra das células de gordura.

2- Benefícios do café para a sua saúde: Eleva a atenção

Quem nunca tomou um cafezinho para se sentir mais enérgico e atento às atividades, que atire a primeira pedra!

Isso acontece porque a taxa de cafeína presente no café é capaz de elevar o nosso índice de atenção. Afinal, trata-se de um componente muito estimulante, que energiza todo o nosso corpo e nos ajuda a ser mais criativos e ativos.

3- Promove energia para o dia-a-dia

Seguindo o ponto acima, podemos ainda enaltecer o quanto o café é capaz de elevar a nossa energia e disposição no dia-a-dia.

Assim sentimos muito mais ânimo para atividades, incluindo físicas. E você consegue montar uma rotina mais equilibrada, com hábitos saudáveis e importantes para a saúde.

4- Diminui a ação dos radicais livres

O café é inclusive responsável por diminuir a ação dos radicais livres em nosso organismo. Mas o que isso significa na prática?

Os radicais livres são responsáveis por acelerar o envelhecimento das células em nosso corpo. Quando os expulsamos, passamos a ter menores chances de envelhecimento precoce.

5- Benefícios do café para a sua saúde: Melhora o desempenho da nossa memória

Além de tudo que já citamos, o café pode ser um forte aliado de pessoas estudiosas e apaixonadas por aprender algo novo.

Isso porque ele pode impactar diretamente na qualidade da sua memória, trazendo um melhor desempenho para momentos onde você mais precisa dela.

6- Diminui as chances de insuficiência cardíaca

Doses moderadas de café podem diminuir as chances de você desenvolver insuficiência cardíaca, que é quando o coração não tem forças suficientes para bombear o sangue.

Cuidado com os excessos!

Viu só como existem diversos benefícios do café para a sua saúde? Bacana, não é mesmo?

Mas lembre-se que o consumo moderado é importante. Ou seja, não precisa tomar 15 xícaras de café por dia pra que os benefícios comecem a ser sentidos.

Mas sim, 5 xícaras de 50 ml ao longo de todo o dia já estão mais do que bom para que os efeitos sejam sentidos no curto e no longo prazo.

Afinal, o excesso pode causar irritabilidade, insônia e outros desequilíbrios nada agradáveis para o organismo. Por isso, consuma de maneira consciente, ok?