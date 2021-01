os maiores ‘perdedores’ entre mais ricos da Europa

Nesta terça-feira, a consultoria Deloitte divulgou seu tradicional estudo anual sobre as finanças dos clubes europeus.

Como mostrou a ESPN, os principais times do planeta sofreram uma redução drástica nas finanças devido à pandemia de COVID-19, chegando a 1,1 bilhão de euros, algo em torno de R$ 7,2 bilhões.

E em uma temporada na qual praticamente todas as equipes viveram retração, é de se destacar a queda ainda mais acentuada de dois clubes: o Manchester United e o PSG.

Em 2019, os Red Devils tiveram receita total de 711,5 milhões de euros (R$ 4,634 bilhões, na cotação atual). Já em 2020, o número caiu para 580,4 milhões de euros (R$ 3,780 bilhões).

Isso significa uma diminuição de incríveis 19%, ou praticamente um quinto das receitas.

Essa “avalanche” fez com que o time de Old Trafford caísse para a 4ª posição no ranking dos mais ricos da Europa, atrás de Barcelona, Real Madrid e Bayern de Munique.

Assim, o United ficou de fora do top 3 do estudo da Deloitte pela 1ª vez desde 2013, mostrando o impacto severo da COVID-19 nas finanças do gigante inglês.

Neymar, do PSG, e Maguire, do Manchester United, se cumprimentam Getty Images

O Paris Saint-Germain também experimentou uma retração acentuada no período analisado.

Em 2019, o time francês apresentou receita de 635,9 milhões de euros (R$ 4,141 bilhões), mas viu o número cair para 540,6 milhões de euros (R$ 3,521 bilhões) em 2020.