2020 também foi um ano repleto de games grátis em praticamente todas as plataformas. Do PC ao Nintendo Switch, foram diversos os jogos que se destacaram sem pesar no bolso dos jogadores, inclusive versões de franquias consagradas como Call of Duty e PES.

Confira a lista com os melhores jogos de graça de 2020:

Valorant (PC)

O FPS da Riot Games, produtora de League of Legends, finalmente foi lançando em 2020. E rapidamente o jogo se tornou um sucesso, ao ponto de ser a maior promessa para o cenário competitivo no próximo ano.

O game coloca os jogadores em equipes de cinco contra cinco em que um time precisa instalar e detonar uma bomba, enquanto o outro precisa fazer de tudo para impedir que isso aconteça.

eFootball PES 2021 LITE (PS4, Xbox One e PC)

O popular game de futebol também conta com uma versão grátis para PC e consoles. Nela, é possível jogar diversos modo, incluindo o PVP e o MyClub. Entretanto, há uma limitação de clubes disponíveis para a escolha.

PES 2021 não traz nenhuma mudança significativa em relação a gráficos e jogabilidade. A nova versão do game é apenas um update de times e elencos, deixando para a versão 2022 a honra de ser o primeiro título da franquia para a nova geração de consoles (PS5 e Xbox Series S/X)

Genshin Impact (PS4, Xbox One, PC, iOS e Android)

Uma das maiores surpresas de 2020 é também um dois maiores fenômenos. Genshin Impact é um RPG chinês de mundo aberto, com uma variedade enorme de personalização de seus personagens.

O jogo traz um sistema de batalha parecido com o utilizada na franquia Tales Of. Além disso, o visual do jogo não deixa a desejar em nenhuma das plataformas disponíveis, sejam elas mobile, consoles ou PC.

Rogue Company (PC, Nintendo Switch, Xbox One e PS4)

Com uma visão em terceira pessoa, Rogue Company traz combates de times de quatro contra quatro. Nas partidas, é preciso completar determinadas missões em um curto prazo de tempo, como hackear um alvo ou implantar uma bomba.

Outro fator importante no game é o conjunto de habilidade de cada personagem, o que traz um equilíbrio maior para as partidas. Para completar, o jogo traz um sistema de compras de armamentos, no melhor estilo CS:GO.

Trackmania (PC)

O popular game de corrida ganhou uma nova versão totalmente gratuita. Nela, você precisa disputar provas nos mais loucos circuitos, que incluem desde rampas imensas, até loopings gigantescos que desafiam a física.

O jogo traz um visual repaginado e uma jogabilidade bem adaptada aos consoles atuais. Mas o grande atrativo ainda é a possibilidade de criar os seus próprios circuitos e chamar outros jogadores para correr neles.

Spellbreak (PC, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One)

2020 também nos apresentou um battle royale diferentão. Spellbreak traz jogadores em uma arena controlando personagens que utilizam poderes mágicos para eliminar seus oponentes, criando uma verdadeira guerra entre magos.

O game traz gráficos que misturam 3D com desenhos animados, em uma jogabilidade bem diferenciada, onde é preciso dominar as habilidades de cada um dos personagens. O título também tem crossgen.

Call of Duty Warzone (PC, Xbox One e PS4)

Para completar a lista, o título gratuito de uma das franquias mais famosas do mundo dos games. CoD: Warzone coloca os jogadores em um divertido Battle Royale com a consagrada jogabilidade da série.

Assim como boa parte dos títulos do gênero, é possível jogar Warzone sozinho ou em grupos. E o objetivo também é o mesmo: eliminar os oponentes enquanto o mapa vai espremendo os jogadores a cada minuto.