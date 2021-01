Os melhores jogos de Xbox de 2020

O Xbox One pode não ter recebido uma grande leva de títulos exclusivos em 2020, mas ainda sim, o console da Microsoft recebeu grandes destaques. De uma versão de Minecraft misturada com Diablo, até um Gears com cara de XCOM, os jogadores tiveram um ano recheado de opções.

Confira os 10 melhores jogos para Xbox One em 2020 em uma lista numerada que não representa um ranking:

1- Minecraft Dungeons

Apostando em uma ousada mistura do famoso sandbox com uma jogabilidade no melhor estilo Diablo, Minecraft Dungeons agradou não apenas os fãs da famosa franquia, mas também amantes de um bom RPG de exploração com um interessante sistema de loot.

O jogo traz um enredo simples, mas convincente. Nele, você controla um herói anônimo, que precisa combater o temível Arch-Illager e os monstros do mundo de Minecraft para trazer novamente a paz à região.

2- Ori and the Will of the Wisps

A sequência do elogiado Ori and the Blind Forest, lançado em 2015, chegou arrancando ainda mais elogios. Assim como no primeiro game, traz um visual encantador e uma jogabilidade desafiadora e ao mesmo tempo gratificante.

No game, você controla novamente Ori que, depois de se separar da pequena coruja azul, de nome Kun, precisa encarar os desafios da floresta para reencontrar sua amiga.

3- Doom Eternal

Uma das franquias FPs mais famosas da história ganhou um novo título em 2020. Doom Eternal coloca os personagens no controle do personagem Doom Slayer, que precisa evitar a todo custo uma invasão demoníaca à Terra.

O jogo resgata as origens dos antigos FPS, cujo objetivo era apenas destruir todos os inimigos que surgem a sua frente. O game traz ainda um divertido modo horda e um multiplayer alucinante. Para completar, tudo isso é embalada por uma trilha sonora pesada e de qualidade.

4- Bleeding Edge

Desenvolvido pelo famoso estúdio Ninja Theory, Bleeding Edge traz combates insanos entre dois times de quatro jogadores. Ao invés de tiros, a pancadaria é a melhor forma de obter abates, conquistar objetivos e recolher itens dentro de arenas insanas.

O game apesar de não ser dos mais criativos, diverte e traz uma proposta até mesmo interessante para o cenário competitivo. A diferenciação entre seus personagens faz com que jogadores percam boas horas de jogo até encontrarem aquele que traz um perfil ideal para os combates.

5- Mafia: Definitive Edition

Uma das mais famosas franquias de mundo aberto remasterizou todos os seus três jogos. Destaque para o primeiro game da série, que além de um visual completamente repaginado, ainda traz um novo modo de exploração livre do mapa.

No primeiro game, você assume o controle de Tomy, um taxista que muda completamente a sua vida depois de entrar para a máfia local. E além de um enredo envolvente e digno de um filme, o jogo também traz missões divertidas e uma jogabilidade que soube se renovar nesta versão.

6- Assassin’s Creed: Valhala

O mais recente capítulo da famosa franquia coloca os jogadores no controle do(a) viking Eivor. Depois ver seu pai ser morto na sua frente, o(a) personagem busca vingança, ao mesmo tempo em que lidera um exército em batalhas por controles de regiões.

A chegada da franquia em um tema tão abordado ultimamente caiu como uma luva. Além do game manter o nível de qualidade que consagrou a série, é de longe um dos melhores a explorar a temática viking.

7- Call Of Duty: Black Ops Cold War

A famosa franquia FPS apostou na Guerra Fria em seu título anual. No jogo, você controle um(a) agente secreto que precisa capturar um espião e, consequentemente, evitar uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética.

O jogo mantém o alto nível dos seus modos multiplayers e ainda traz adicionais ao Modo Campanha. Agora é possível escolher qual a missão você irá progredir na história e até mesmo completar eventos secundários da trama.

8- Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

O clássico da era 32 bits ganhou uma versão totalmente reformulada. Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 traz os dois primeiros jogos da saga, com gráficos remasterizados e uma jogabilidade bem adaptada para o padrão atual.

De quebra, o game ainda traz elementos variados de personalização e uma trilha sonora incrível. Destaque para a presença da banda Charlie Brown Jr. que tem uma canção no jogo em homenagem ao vocalista Chorão, que faleceu em 2013, e que era um grande fã do jogo.

9- Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Se em 2019 a franquia ganhou uma versão remasterizada, em 2020 ficou marcado pela chegada de um título inédito. Crash Bandicoot 4 traz mais uma vez o personagem malucão em aventuras divertida e um tanto complexas.

A grande novidade do game fica por contra do controle de outros personagens além do próprio Crash. É possível jogar até mesmo com o grande vilão Dr. Neo Cortex, que possui habilidades únicas e diferenciadas.

10- Gears Tactics

A franquia Gears ganhou um novo capítulo em 2020. Entretanto, ao invés do tiroteio frenético dos games “numerais”, como o próprio nome sugere, o título traz um jogo de estratégia em turnos com os personagens, criaturas, e outros elementos da franquia.

No controle de Gabe Diaz, você precisa conter a invasão dos Locusts em batalhas estratégicas. A medida com que você avança no game, é possível recrutar novos personagens para sua equipe e utilizar um sistema de personalização bem amplo.