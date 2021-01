Os melhores jogos para Nintendo Switch de 2020

2020 foi um ano especial para o Nintendo Switch. O console foi uma das plataformas que mais recebeu títulos exclusivos, além de outros games multiplataformas. Entre os destaques, franquia que retornaram e títulos que conseguiram manter a qualidade no console da Nintendo.

Confira a lista numerada – que não representa um ranking – dos melhores jogos de 2020 para Nintendo Switch.

1- Animal Crossing: New Horizons

Curiosamente, a chegada de Animal Crossing: New Horizons foi uma benção em período de pandemia. O jogo, que traz uma temática bem descontraída e até mesmo relaxante, sendo uma válvula de escape para muita gente, que fazia da sua ilha fictícia o seu destino ideal para fugir da realidade conturbada que passamos.

O game coloca o jogador no papel de um personagem que precisa desenvolver e manter a ilha como um local perfeito para seus habitantes.

2- Paper Mario: The Origami King

A versão mais esquisitona de Mario ganhou um novo título para Nintendo Switch. Em The Origami King, Mario precisa resgatar a princesa Peach das garras do vilão Rei Olly. Para isso, o bigodudo contará com a ajuda de Olivia, uma aliada fundamental na jornada.

Para aqueles que não conhecem a franquia, Paper Mario é uma versão mais desafiadora de Mario Bros. O jogo é repleto de puzzles e traz um sistema de combate diferenciado, quando comparado com os outros títulos de aventura.

3- Hades

A maior surpresa de 2020 também ganhou uma versão para o Nintendo Switch. E ao contrário do que acontece com muitas conversões, que acarretam em perda de qualidade e desempenho, o port de Hades foi muito bem feito, tornando o game um dos melhores para o console.

O game de RPG e ação coloca o jogador no controle de Zagreu , filho de Hades, em uma aventura no Reino da Morte. Perfeito para os fãs e amantes da mitologia grega.

4- Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX

A franquia Pokémon foi outra a ganhar um novo título “diferentão” em 2020. Em Mystery Dungeon: Rescue Team DX você assume o controle de um grupo de criaturinhas que precisa encarar desafios para libertar outros monstrinhos.

A grande diferença entre o game tradicional e Mystery Dungeon: Rescue Team DX fica por conta da sua jogabilidade. Aqui, o título traz combates em turnos similar a jogos de RPG e estratégia, como Final Fantasy Tatics e Fire Emblem

5- Hyrule Warriors: Age of Calamity

O game é uma mescla entre dois títulos: Hyrule Warriors e Zelda: Breath of the Wild. Nele, a força maligna Calamity Ganin ameaça a cidade que dá nome ao jogo. E cabe a Zelda e seu fiel escudeiro: Link darem conta do recado para livrar a região do mal.

A jogabilidade do game mistura os combates frenéticos da franquia Hyrule Warriors com elementos presente em Breath of the Wild. A louca junção acaba resultando em um game descompromissado, divertido e empolgante.

6- Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Um dos títulos mais elogiados do Nintendo Wii ganhou uma versão remasterizada para o Switch. Ela traz novos gráficos, mas mantém praticamente a mesma jogabilidade que consagrou o game quando foi lançado em 2010.

A historia conta traz uma jornada em busca de vingança. Depois de ter sua região devastada pelo temível Mechon, voce precisa reunir um grupo de aliados para conter o vilão e evitar mais danos ao mundo.

7- Trials of Mana

O Remake do clássico RPG do SNES coloca os jogadores em uma aventura para alcançar o Santuário da Mana. Para isso, terão que enfrentar poderosas criaturas conhecidas como Benevodons, que destroem regiões por onde passam.

Com um visual totalmente reformulado, e agora em 3D, Trials of Mana é de longe um dos melhores remakes lançados em 2020. Um prato cheio para os fãs da saga e para amantes de um bom RPG tradicional.

8- Doom Eternal

O game está presente em todas as listas de Melhores Jogos de 2020 e não é a toa. Mesmo em uma versão de qualidade inferior quando comparada com a dos outros consoles, Doom Eternal é um dos melhores títulos lançados para Nintendo Swtich.

O jogo traz um tiroteio frenético, onde o personagem Doomslayer precisa impedir uma invasão demoníaca à Terra. Para isso, vale usar desde simples pistolas, até armas de eliminação em massa.

9- Ori and the Will of the Wisps

A continuação de Ori and the Blind Forest mantém o nível alto do game. Tanto seu visual, com uma ambientação e gráficos que impressionam, quanto sua jogabilidade bem adaptada ao Switch, fazem com que o game seja um dos grandes destaques deste ano.

Na história do game, mais uma vez o jogador controla o personagem Ori. Agora ele precisa encontrar a sua amiga, a corujinha Kun, e para isso, será preciso encarar os perigos da floresta encantada.

10- Super Mario 3D All-Stars

A coletânea traz os três principais jogos 3D do personagem para o antigo console Nintendo 64: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy.

Ao contrário de outros conjuntos, Super Mario 3D All-Stars não traz nenhuma remasterização, apenas mudanças pontuais na jogabilidade para que os títulos fiquem bem adaptados aos joysticks atuais. Entretanto, ainda sim é um prato cheio para quem tem a era 64 bits como uma das mais marcantes da historia.