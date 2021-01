Os melhores jogos para PC de 2020

2020 foi um ano recheado para os jogadores de PC. Foram títulos exclusivos, surpresas agradáveis, clássicos remasterizados, e franquias famosas ganhando um novo capítulo. Tudo isso fez com que o ano passado fosse um dos melhores em relação à qualidade de conteúdo.

Confira a lista numerada – que não representa exatamente um ranking -dos melhores jogos para PC em 2020:

1- Microsoft Flight Simulator

Um dos simuladores mais famosos de todos os tempos ganhou uma nova versão em 2020. Flight Simulator chegou levando o nível de realismo a outro patamar, tanto em relação à jogabilidade quanto em relação a gráficos.

O realismo impressiona até mesmo nos modos de jogo. É possível realizar uma série de tutoriais explicando exatamente como controlar um avião, até se arriscar em pousos e decolagens nos mais diversos cenários, como neblina intensa e chuva pesada.

2- Assassin’s Creed: Valhalla

O novo capítulo da famosa franquia da Ubisoft traz uma temática viking nunca antes explorada. No game, você controla Eivor, um(a) personagem que precisa vingar a morte de seu pai, além de expandir o seu império Europa a dentro.

O game traz uma jogabilidade muito bem adaptada ao tema, com combates intensos e um sistema de habilidades bem variado. A versão para PC conta com gráficos encantadores tanto na caraterização dos personagens, como em minuciosos elementos do cenário.

3- Mafia: Definitive Edition

O clássico game de mundo aberto recebeu uma nova versão em 2020. Mafia: Definitive Edition traz gráficos remasterizados e uma jogabilidade bem adptada para os controles atuais. De quebra, a versão traz um novo modo de exploração livre.

Mafia te coloca em 1940 no controle de Tomy, um jovem taxista que acaba se rendendo à máfia local e realizando uma série de tarefas ilegais, como contrabandear armas e bebidas, eliminar inimigos de outras organizações, entre outras atividades.

4- World of Warcraft: Shadowlands

Mais uma expansão do clássico World of Warcraft foi lançada em 2020: Shadowlands levam os jogadores a uma área totalmente nova no game, onde encontrarão uma nova historia, além é claro de novos itens e armas para seus personagens.

O game, que foi lançado originalmente em 2004, ainda se mantém mais vivo do que nunca depois do conteúdo. E, ao contrário dos outros DLCs, Shadowlands é mais convidativo aos novos jogadores, tornando-se uma boa estratégia de entrada da Blizzard.

5- Doom Eternal

A popular franquia FPS ganhou um novo capitulo em 2020. Doom Eternal coloca os jogadores mais uma vez no controle de Doomslayer dessa vez para deter uma invasão demoníaca à Terra.

Como de praxe, o game traz uma jogabilidade frenética que se resume a destruir e eliminar todas as criaturas que cruzam o seu caminho. Mas, também há diversos modos além da história principal, como combates contra hordas em arenas e multiplayer.

6- Desperados 3

Outra franquia que reviveu em 2020 foi Desperados. A série de estratégia traz um capítulo que mostra os acontecimentos antes do primeiro game, mostrando como o bando de John Cooper se conheceu e se iniciou no mundo do crime.

O game traz uma divertida mescla de elementos da jogabilidade dos anos 90, com um visual mais moderno. É perfeito para jogadores saudosistas e amantes de um gênero cada vez mais escasso nos dias atuais.

7- Crysis Remastered

Popularmente conhecido como um dos jogos mais pesados da sua época (2007), Crysis ganhou uma versão remasterizada em 2020. Ela traz gráficos mais realistas, criando um cenário ainda mais impressionante do que aquilo que foi visto no lançamento original.

No game, você controla um super soldado que, graças a uma armadura de nano partículas, traz habilidades sobre-humanas, como saltos gigantescos e uma força além do normal.

8- Hades

Considerado por muitos como a maior surpresa de 2020, Hades é de longe um dos melhore jogos do ano. O game é um RPG de ação baseado na mitologia grega, com uma dificuldade desafiadora e uma jogabilidade única.

A mecânica de combate eficiente e o enredo envolvendo e carismático fazem com que o jogo seja um dos títulos obrigatórios para quem joga nos PCs.

9- Cyberpunk 2077

Apesar de sofrer com diversos bugs nas versões para consoles, ao ponto de diversos jogadores solicitarem o reembolso do jogo, a versão para PC de Cyberpunk 2077 escapou de boa parte dos problemas. Graças ao poder das placas de vídeos atuais, o game proporciona uma experiência única, principalmente na parte visual.

O game colocar você no controle do(a) personagem V, um mercenário que busca uma espécie de implante que é a chave para a imortalidade. O game é ambientado na cidade fictícia de Night City, cuja população traz comportamentos bem estranhos e questionáveis.

10- Call of Duty: Black Ops Cold War

O tradicional game anual da franquia da Activision coloca os jogadores em meio aos conflitos pré-Guerra Fria. No controle de um agente secreto, você precisa ir em busca de um espião que pode provocar o temido confronto entre Estados Unidos e União Soviética.

Além de uma campanha com um enredo envolvente, o jogo traz também um Modo Zumbi cooperativo divertidíssimo, e o multiplayer que dispensa comentários.