Os melhores jogos para PS4 de 2020

O ano de 2020 chega ao fim, mas ainda é tempo de relembrar os jogos que se consagraram no PS4. O console da Sony trouxe muitos títulos exclusivos ao longo do ano, como The Last Of Us 2 e Ghost of Tsushima, além de versões de game consagrados em multiplataformas.

Confira a lista com os principais títulos para PlayStation 4 em 2020:

1 – Nioh 2

O game, que bebe da fonte soulslike, ganhou uma segunda, e exclusiva, versão para PS4 no começo do ano. Nele, os jogadores controlam Hide, um personagem personalizável metade humano metade yokai, que precisa unificar o Japão no período Sengoku.

Nioh 2 trouxe uma jogabilidade evoluída em relação ao primeiro título. Mas mantém boa parte dos elementos que o consagraram, como o alto nível de dificuldade, e as icônicas batalhas contra os famosos “chefes de fase”. Pena que seu enredo seja muito genérico e pouco envolvente.

2 – Doom Eternal

Uma das mais famosas franquias FPS da história ganhou um novo capítulo em 2020. Em Doom Eternal, os jogadores voltam ao controle do protagonista Doom Slayer, precisando eliminar as forças demoníacas que invadiram o nosso mundo.

Ao contrário da maioria dos FPS de hoje em dia, Doom Eternal aposta na antiga fórmula e traz um shooter frenético onde sua missão é basicamente uma só: eliminar tudo o que se move à sua frente.

3 – Resident Evil 3 Remake

Aproveitando o sucesso de Resident Evil 2 Remake, a Capcom trouxe o terceiro título da franquia em uma perspectiva mais atual, sem perder sua essência. Nele, você assume o controle de Jill Valentine, que busca entender o que aconteceu em uma destruída Raccon City, enquanto sobrevive a perseguição da criatura chamada Nemesis.

O game foi muito elogiado pela forma com que foi construído, mas alguns jogadores criticaram a forma com que ele se desenrola. Ele segue praticamente todos os passos do título original (que já era considero o mais curto da franquia), com a exceção de muitos puzzles, o que tornam o jogo ainda mais curto.

4 – Final Fantasy VII Remake

Um dos jogos mais esperados dos últimos anos, Final Fantasy 7 Remake finalmente chegou ao PS4 em 2020. Como o próprio nome diz, o game é um remake do clássico RPG de 1997, com uma nova jogabilidade, que muda tanto o sistema de batalhas, quanto a sua navegação livre pelo mapa.

Curiosamente, mesmo longo, o game traz apenas a parte introdutória da aventura. Porém, seu diretor já confirmou que a continuação do remake está em desenvolvimento.

5 – The Last of Us Part 2

O grande vencedor do The Game Awards 2020, The Last of Us 2 finalmente chegou ao PS4 depois de anos de espera. O jogo continua a saga de Joel e Ellie sobrevivendo a uma Terra destruída por um vírus que transforma humanos em criaturas agressivas.

Além de uma jogabilidade refinada e gráficos de tirar o fôlego, o jogo ainda traz um dos enredos mais envolventes do ano, que chega a mexer com diversos sentimentos de seus jogadores.

6 – Ghost of Tsushima

Outro exclusivo do PS4 muito aguardado, Ghost of Tsushima finalmente deu as caras em 2020. O game leva os jogadores para a guerra contra os Mongóis, no século XIII, onde no controle do samurai Jin, você precisa deter a invasão e libertar seu povo.

Ghost of Tsushima traz uma jogabilidade de mundo aberto, com um sistema de batalha baseado em combates de espadas que agrada bastante. Para completar, o jogo traz um dos mais belos visuais para o console.

7 – Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Um dos mais icônicos títulos da era 32 bits ganhou uma nova versão. Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 traz os dois primeiros jogos da franquia em versões remasterizadas, e com boa parte dos elementos que consagraram o jogo.

Para completar, as novas versões também contam com uma trilha sonora de peso que incluem a banda brasileira Charlie Brown Jr. A inclusão foi uma homenagem ao vocalista do grupo, Chorão, que faleceu em 2013 e era fã do game.

8 – Mafia: Definitive Edition

Mais uma franquia que ganhou versões remasterizadas. Mafia: Definitive Edition traz os três jogos da série em versões remasterizadas, com destaque para o primeiro capítulo totalmente repaginado, tanto no visual, quanto nos gráficos.

Basicamente os enredos dos jogos se resumem a cumprir missões para uma determinada máfia. Enquanto os primeiro títulos se passam por volta de 1940, o último game da franquia traz uma ambientação mais atual.

9 – Crash Bandicoot 4: It’s About Time

O carismático personagem ganhou um novo game depois de anos. Crash Bandicoot 4: It’s About Time coloca o protagonista e seus amigos em missões que envolvem viagem no tempo, mudanças de mundos e outras maluquices divertidas.

O game traz uma jogabilidade desafiadora e uma ambientação bem convidativa. Além disso, a possibilidade de controlar novos personagens, cada um com habilidades diferenciadas, é um elemento positivo a mais.

10 – Spider-Man: Miles Morales

Para fechar a lista, a continuação do aclamado Spider-Man. Como o próprio título sugere, o novo game traz a continuação da história do título original, sob o olhar do personagem Miles Morales, que agora precisa conviver com seus super poderes.

Além de ser uma das grandes opções de 2020 para o PS4, o game também chegou ao PS5 com gráficos melhorados e uma jogabilidade adaptada ao DualSense, joystick do novo console da Sony.