Os remakes/remasters mais esperados de 2021

Todo começo de ano, ficamos ansiosos para os novos títulos que serão lançados. Novas IPs e continuações sempre estão no topo dos games mais esperados, mas às vezes a volta do old school também chama a atenção.

No ano passado, o remake de Final Fantasy VII conquistou antigos e novos corações, e não há dúvidas de que outros games farão o mesmo neste ano. Por isso, fizemos esta lista com os remakes e remasters mais esperados de 2021.

Saviors of Sapphire Wings & Stranger of Sword City: Revisited [16 de Março]

PC e Switch

Nada melhor que pagar por um remaster e receber dois, não é mesmo? Saviors of Sapphire Wings & Stranger of Sword City: Revisited trará dois títulos da franquia de RPG Dungeon Crawlers em uma coletânea única que chegará aos PCs e ao Switch em 16 de março.

Entre as novidades temos três classes novas, desafios de lutar contra criaturas muito fortes, três dungeon novas que desbloqueiam novos finais, criação de personagem expandida, novos itens, habilidades, eventos no labirinto e melhorias gráficas.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake [18 de Março]

PS4, Xbox One e PC

Dez anos se passaram desde o último game da franquia Prince of Persia. Com o foco da Ubisoft passando a ser a série Assassin’s Creed, a história do príncipe sem nome ficou estagnada. Eis que a desenvolvedora francesa fez um anúncio que aquece o coração dos fãs: Prince of Persia: The Sands of Time receberia um remake.

Essa nova versão, que chegará em 18 de março (após seu adiamento), trará visuais remodelados, controles modernizados, sequências cinematográficas inéditas e melhorias nas vozes, nos sons, nas animações de parkour e na trilha sonora, além de bônus surpresas.

NieR Replicant ver.1.22474487139 [23 de Abril]

PS4, Xbox One e PC

NieR: Automata, lançado em 2017, fez muito sucesso entre os jogadores orientais e fez seu barulho aqui no ocidente. Com isso, a Square Enix decidiu dar atenção à série, colocando a encargo da Toylogic realizar um remaster de NieR Replicant, lançado em 2010.

Essa versão cheia de números é mais que um relançamento comum, já que trará novas músicas, um retrabalho de dublagem e até uma atualização no sistema de combate feito por Takahisa Taura, da Platinum. O game estará disponível em 23 de abril.

Shadow Man Remastered [Começo de 2021]

PC, Xbox One, PS4, e Switch

Lançado em 1999 para o Nintendo 64, Shadow Man não foi exatamente um sucesso, mas o game levemente inspirado em um quadrinho de mesmo nome juntou uma boa base de fãs com o passar dos anos, quando a Nightdive Studios decidiu dar uma repaginada no jogo.

A versão será lançada para PC, Xbox One, PS4 e Switch e trará novas resoluções, conteúdos cortados do original, controles responsivos, inteligência artificial atualizada, melhorias na gameplay e trilha sonora remasterizada. A promessa de lançamento será no começo deste ano, então vamos aguardar.

Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster [Outono de 2021]

PS4 e Switch

O terceiro game da franquia Shin Megami Tensei, conhecida mundialmente, recebeu uma nova versão depois de 17 anos. Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster trará uma nova dificuldade, chamada Merciful, mudanças gráficas, pequenas mudanças nos diálogos e cutscenes com vozes.

Ela não é uma total novidade, já que foi lançada no Japão em outubro do ano passado, mas chegará ao ocidente entre março e maio. Fãs de JRPG, anotem em suas agendas.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe [2021]

Consoles e PC

The Stanley Parable foi um mod de Half-Life 2 que fez muito sucesso em 2011, trazendo uma jogabilidade simples e uma interação incrível e única com o narrador do título. Dez anos após seu lançamento original, o jogo receberá uma versão ultra deluxe com todo o conteúdo do original e mais.

O jogo também chegará aos consoles, só não sabemos a quais ainda. Já que não há data certa de lançamento, resta esperar e torcer, pois o título já foi adiado duas vezes, mudando de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

System Shock Remake [2021]

PS4, Xbox One e PC

System Shock foi uma franquia que nasceu nos anos 1990 e parecia muito promissora, misturando RPG com hacking e terror, mas acabou não indo para frente depois de seu segundo jogo. A desenvolvedora Nightdive Studios, especializada em comprar direitos de games antigos e torná-los compatíveis com PCs atuais e a mesma de Shadow Man Returns, abriu então um crowdfunding para fazer um relançamento do primeiro jogo e a ideia deu muito certo.

Arrecadando quase 1,5 milhão de dólares, o estúdio tem diversos veteranos da indústria e está trabalhando junto dos desenvolvedores originais do game para trazer uma experiência fiel e atual aos fãs da franquia.

Kingpin: Reloaded [2021]

PC, Xbox One, PS4 e Switch

Kingpin: Life of Crime não foi um jogo muito popular, mas acabou sendo muito polêmico. Era não só extremamente gráfico e violento, como foi lançado poucos meses depois da tragédia de Columbine. Com o passar dos anos, ele virou cult entre alguns jogadores e a 3D Realms se aproveitou disso para fechar uma parceria com a Interplay Entertainment e lançar uma versão remasterizada do game, chamada Kingpin: Reloaded.

Usando a engine de Quake II, o jogo traz resolução 4K, suporte a ultrawide e a controles e visuais melhorados. Para evitar polêmicas que podem surgir, há um modo chamado No Violence.

Braid, Anniversary Edition [2021]

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch e PC

Sem dúvida, Braid foi um dos games mais importantes para o cenário indie deste século. Considerado já um clássico, impressionou os jogadores por seus visuais, por sua história e por suas mecânicas de gameplay criativas. Depois de 13 anos, o jogo projetado por Jonathan Blow receberá uma versão remasterizada com muitas melhorias e novidades.

Resoluções maiores, áreas reimaginadas, background animado como se fosse uma pintura sendo feita em tempo real, 9 vezes mais pixels que o título original, novas animações, músicas e sons melhorados e diversas horas de comentários dos desenvolvedores que vão desde história até programação. O título ainda não tem data de lançamento, mas chegará ainda neste ano para quase todas as plataformas do mercado.

Menções Honrosas

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition [14 de Janeiro] – PC, Xbox One, PS4, e Switch

Qual jogo vocês estão mais empolgados para jogar? Tem algum que vocês querem, mas que não apareceu aqui? Deixe nos comentários.