Oscar revela desejo de encerrar carreira no Chelsea: “Gostaria de retornar”

Há quatro anos na China, o meio-campista Oscar revelou o desejo de retornar ao Chelsea para encerrar sua carreira. O brasileiro, que jogou pelo São Paulo e Internacional, viveu os melhores momentos da carreira no clube de Londres.

“Eu não penso em deixar a China. Existe um grande projeto para mim aqui. Mas, no final da minha carreira, eu gostaria de retornar ao Chelsea”, disse o brasileiro de 29 anos.

“Construí uma história linda, fui para a Premier League muito jovem e na época as torcidas não acreditavam tanto nos jogadores brasileiros. Eu ajudei a mudar esse pensamento. Eu estarei um pouco mais velho quando tentar retornar, mas se estiver jogando bem e com bons números, o Chelsea ainda vai ser uma opção para mim”, concluiu.

Durante os cinco anos em que defendeu os Blues, Oscar conquistou quatro títulos – dois Campeonatos Inglês, uma Copa da Liga Inglesa e uma Liga Europa. O brasileiro relembrou ainda duas ocasiões com o Chelsea antes de se transferir para o Shanghai SIPG.

“Poderia falar horas sobre as boas memórias que tive no Chelsea, mas duas em especial apreciei mais: meu primeiro hat-trick, contra o MK Dons, e um jogo contra o Arsenal, no qual não marquei, mas que fiz oito desarmes de carrinho. Os torcedores me aplaudiram quando foi substituído e eu me senti como se tivesse marcado três gols também”, disse Oscar.