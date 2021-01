Otero testa positivo para Covid-19 e desfalca o Corinthians no Brasileirão

O Corinthians tem um desfalque de última hora para enfrentar o Fluminense, nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Trata-se de Otero, que testou positivo para Covid-19, está sem sintomas, mas já foi colocado em quarentena sob os cuidados do departamento médico do clube.

Após os exames de RT-PCR realizados pelo Timão, o venezuelano foi diagnosticado com a doença, mas não apresentou sintomas, sendo imediatamente mandado para sua residência a fim de cumprir a quarentena. O período de afastamento deve ser de duas semanas, como tem sido feito.

Otero vinha sendo titular com Vagner Mancini e encaixado no sistema de jogo do treinador. Sendo assim, fica a incógnita para seu substituto. Lucas Piton e Jonathan Cafú são candidatos para assumirem a posição no ataque corintiano.

Com a quarentena, Otero deve desfalcar o Corinthians nos próximos quatro jogos: Fluminense, Palmeiras, Sport e Red Bull Bragantino. Fica a expectativa para seu retorno diante do Bahia, no dia 28 de janeiro, fora de casa.