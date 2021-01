‘Ou vai ser ele ou vai ser tu’ · .

Bibi (Juliana Paes) vai se deparar com o lado mais cruel da escolha que fez ao entrar para a bandidagem em A Força do Querer. Após levar calote, ela se verá em um enorme dilema: ser morta ou matar um traficante de armas. Sabiá (Jonathan Azevedo) afirmará que a ex-manicure vai pagar com a própria vida se não acabar com o criminoso que ela terá feito refém na novela das nove da Globo.

A filha de Aurora (Elizangela) vai se meter nessa “roubada” ao ficar responsável por uma negociação de armamento para a quadrilha do Morro do Beco. Com uma montanha de dinheiro colocada em um veículo, ela vai ordenar que um dos homens do bando de Rubinho (Emilio Dantas) desça o morro para entregar o dinheiro e pegar a mercadoria.

Bibi, no entanto, segurará o acompanhante do fornecedor no alto do morro até a negociação ser concluída. Em seguida, ela será surpreendida com a notícia de que eles foram enganados. “Eles roubaram o dinheiro, Bibi. Fugiram com o dinheiro!”, dirá um dos traficantes, que subirá correndo até o local em que ela estará –um barraco que serve de sede da quadrilha.

Furiosa, a mãe de Dedé (João Bravo) colocará o homem que ficou com eles contra a parede. O chefe do bando ficará sabendo do ocorrido e virará uma fera. “Ninguém aqui tá a fim de tirar a vida de ninguém. Só mesmo se for o caso. Eu quero é o meu dinheiro. Um dos dois vai ter que dar conta. Ou tu ou a Bibi!”, determinará Sabiá.

A mulher, que adotou o apelido de Perigosa na história de Gloria Perez, então, manterá o rapaz refém e o obrigará a ameaçar a família dos comparsas para que devolvam o que roubaram. “Manda trazer esse dinheiro de volta, senão quem vai ter que tomar uma atitude contra ti sou eu. Quem ficou de bucha aqui fui eu”, esbravejará a mulher do ex-garçom.

Para resolver a situação, Bibi falará com a mãe dos bandidos por telefone. “A senhora está entendendo? Manda esse miserável do seu filho que deixou o irmão aqui pra levar bala trazer o dinheiro de volta, se quiserem ver ele vivo de novo. Tá entendendo?”, vai disparar a criminosa.

Não é só baile

Sabiá perderá a paciência com a situação e mandará Batoré (Daniel Zettel) dar uma arma à filha de Aurora para ela matar seu refém. “Na minha? Não, não faz isso comigo, não, Sabiá. Isso não, isso eu não faço”, pedirá a Perigosa.

“Não foi tu que fez o negócio? Vai ter que terminar. Ou vai ser ele ou vai ser tu”, ameaçará o comandante dos bandidos. O rapaz ficará na mira de Bibi. “Tá pensando que é só baile? Quem tá nessa vida tem de passar por isso. Não dá pra ficar: ‘Ah, não quero, não posso’. Pode”, esbravejará o personagem de Jonathan Azevedo.

A ex-estudante de Direito ficará aos prantos com a arma na mão, e o comparsa do refém chegará bem na hora em que ela for atirar, o que evitará o assassinato. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 27.

Além dos spoilers, confira os resumos da novela das nove que são publicados diariamente pelo

