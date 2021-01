Outriders: confira os requisitos mínimos, recomendados e Ultra no PC

A Square Enix lançou um novo vídeo de Outriders apresentando todas as especificações às quais o game terá suporte no PC. Segundo a publisher, o título terá um grande cardápio de configurações e chega com compatibilidade a inúmeras tecnologias de monitores, GPUs, sistema e muito mais.

Outriders será lançado com suporte a diversas placas gráficas, onde os jogadores poderão alterar as configurações de resolução e outras características do display para se adequar ao setup pessoal, incluindo a qualidade de presets, sombras, efeitos e texturas. O título será compatível com 13 idiomas, tanto para som quanto para legenda, e terá uma interface personalizável onde toda a HUD pode ser alterada.

A função crossplay será completa e jogadores de todas as plataformas e gerações poderão se unir em partidas multijogador. A Square também confirmou que terá suporte a ultra-widescreen, renderização em tempo real com DRS, compatibilidade à DLSS da Nvidia e taxas de quadros constantes em 60 fps. Confira abaixo os requisitos para rodar Outriders no PC.

Requisitos mínimos (low)

Sistema operacional: Windows 10

Processador: Intel i5-3470 ou AMD FX-8350

Memória RAM: 8 GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 750Ti ou AMD Radeon R9 270x

DirectX: DirectX 11

Espaço: 70 GB

Requisitos recomendados (high)

Sistema operacional: Windows 10

Processador: Intel i7-7700 ou AMD Ryzen 5 1600

Memória RAM: 16 GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB ou AMD Radeon RX 480 8 GB

DirectX: DirectX 12

Espaço: 70 GB

Requisitos Ultra

Sistema operacional: Windows 10

Processador: TBD *

Memória RAM: 16 GB

GPU: TBD *

DirectX: DirectX 12

Espaço: 70 GB

*Especificações que ainda serão anunciadas no futuro.

Outriders será lançado em 25 de fevereiro para PS4, PS5, Xbox Series S/X e PC.