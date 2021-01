Oxigênio Para Manaus: Clubes entram na campanha por falta de oxigênio nos hospitais

A cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, vive um caos. Com sua saúde em colapso total por conta da pandemia de Covid-19, os hospitais estão com enormes dificuldades em obter diversos materiais para ajudar pacientes no tratamento da doença.

Um fato que vem chamando atenção do caos na cidade é a falta de cilindros de oxigênio no hospital, que é essencial para o tratamento de pacientes. Com a escassez pela alta demanda, pessoas estão brigando para conseguir providenciar os balões e enfrentam enorme dificuldade.

Através das redes sociais, clubes brasileiros se posicionaram e entraram na campanha feita para angariar balões de oxigênio para o estado.

Confira alguns clubes que entraram na campanha:

São-paulinos e são-paulinas, vamos juntar nossas forças, nossos corações e nossas vozes para um alerta importantíssimo:#OxigênioParaManaus — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 14, 2021