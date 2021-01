Ozil e Fenerbahce chegam a acordo e meia está próximo de deixar o Arsenal

Mesut Ozil tem perdido espaço no time do Arsenal nas últimas temporadas e isso se tornou mais evidente com a chegada do técnico Mikel Arteta. Já pensando em sua saída, o alemão está próximo de um acordo com o Fenerbahce e tem grandes chances de deixar o clube inglês.

O jogador campeão do mundo pela Alemanha em 2014 teria aberto mão de 75% do salário que ganha nos Ganners. O meia recebe cerca de 20 milhões de euros por temporada (aproximadamente R$132 milhões), e passaria a ganhar 5 milhões de euros no clube turco (aproximadamente R$ 33 milhões).

Em 2013, o Arsenal pagou cerca 40 milhões de euros ao Real Madrid pela contratação do jogador. Atuando pelo time londrino, Ozil conquistou quatro títulos da Copa da Inglaterra.