Ozil encaminha rescisão com o Arsenal e fica mais perto de novo clube, diz site

Arsenal e Mesut Ozil já tem um acordo para rescindir o contrato de forma amigável, informou o site “The Athletic” neste sábado (16). É o primeiro passo para o jogador voltar aos gramados. Ele não entrou nenhuma vez em campo nesta temporada.

A reportagem diz que Ozil deve viajar neste fim de semana para a Turquia, onde já é dado como certo que assinará com o Fenerbahce por uma temporada e meia, pelo menos. As conversas já vem ocorrendo há semanas.

O jogador de 32 anos tem contrato com o Arsenal até junho deste ano e se permanecer representará um gasto de cerca de 7 milhões de libras esterlinas (R$ 50 milhões) em salários. Por isso a rescisão antecipada acaba interessando ambas as partes.

Vale lembrar que há um desgaste entre Ozil e Arsenal também. O jogador reclama que só foi avisado que não estava nos planos do técnico Mikel Arteta após o fechamento da última janela de transferências. Tem treinador sozinho desde então.

Já o clube entende que após a saída de Arsene Wenger o atacante perdeu competitividade e por isso encontra-se afastado, embora ele tenha um dos maiores salários do elenco. Desde 2018, ele recebe 350 mil libras esterlinas por semana (cerca de R$ 2,5 milhões).

O Fenerbahce já vinha conversando com o estafe de Ozil, que é de origem turca e naturalizado alemão. No entanto, a direção do clube não tem como arcar com o valor de transferência. Portanto, se a rescisão não ocorresse, um acordo só seria possível após junho.