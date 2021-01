Pablo Marí aponta grande dificuldade do Flamengo

A reta final da atual temporada do Flamengo é bem diferente da de 2019, quando o clube conquistou a Libertadores e o Brasileirão. Integrante daquele time vencedor, Pablo Marí analisou o momento do clube carioca. Para o zagueiro espanhol, que trocou o Rubro-Negro pelo Arsenal, em 2020, o Fla enfrenta uma dificuldade natural: a de se manter em alto nível, mesmo que o time titular campeão de 2019 seja bem parecido com o atual (além de Marí, Rafinha também saiu).

“Não é fácil, depois de ganhar tudo, seguir no mesmo nível. Não é fácil, porque muitas vezes quando você consegue algo tão grande em tão pouco tempo é porque a situação se deu para ser assim. Praticamente são os mesmos jogadores de 2019, com as mesmas vontades, os mesmos pensamentos, as mesmas emoções, é o mesmo”, declarou Pablo Marí, em entrevista à ESPN Brasil.

O zagueiro espanhol reforçou a ideia da dificuldade em manter o alto nível, mas acredita em dias melhores para os Rubro-Negros em breve.

“Simplesmente são duas peças que não estão mais, não é o suficiente para que mude tudo tão radicalmente, simplesmente que é muito difícil manter o nível de todo mundo. Sigo acreditando neste time, no Flamengo, sigo acreditando no staff, no diretor esportivo, no diretor geral, no presidente Landim, são pessoas maravilhosas, que sempre pensam no bem do Flamengo, e qualquer decisão que tomam sempre é pelo bem do clube. Sei que eles vão mudar esta situação, sei que não está sendo fácil para o Flamengo, mas estou certo de que vão melhorar”, acrescentou.

De longe, Marí acompanha o Flamengo e mantém contato com jogadores do clube. Ele fez questão de ressaltar a experiência que teve com a camisa rubro-negra.

“Eu tento acompanhar todos os jogos do Flamengo, sigo falando com companheiros que tenho na equipe. A todo momento tento desejar a eles o melhor em cada jogo. Fiquei muito triste quando foram eliminados, mas lhe digo que é algo que levarei sempre no meu coração, não vou me cansar nunca de dizer que foi uma experiência maravilhosa a que vivi no Flamengo, nunca vou esquecer. Assim que vou apoiá-lo esteja onde estiver em tudo o que faça”, declarou Pablo Marí.