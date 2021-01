‘Padrinho de casamento’, Alberto dá presente bombástico para Ester · .

Alberto (Igor Rickli) fará as vezes de “padrinho” do casamento entre Ester (Grazi Massafera) e Cassiano (Henri Castelli) nesta semana em Flor do Caribe. O neto de Dionísio (Sérgio Mamberti) vai dar um presente bombástico para o casal com a ajuda de Silvestre (Wilson Rabello) –ele plantará novos explosivos na mina de turmalina paraíba na novela das seis.

Em uma prova de amor, o piloto de avião pedirá a mão da filha de Samuel (Juca de Oliveira) nas alturas no folhetim de Walther Negrão. Ele, no entanto, despertará a inveja do playboy, que montará acampamento à beira da gruta de Duque (Jean Pierre Noher) para espiar os “pombinhos” nas cenas que serão exibidas no próximo sábado (6).

O antagonista de Igor Rickli vai enlouquecer de vez ao ver a loira feliz da vida nos braços do irmãos de Taís (Débora Nascimento). Ele então decidirá presentear os noivos com um novo “show pirotécnico” por meio de Silvestre –o mineiro é o espião do herdeiro dos Albuquerque dentro das escavações .

“Presta atenção, está vendo aquela sacola ali atrás? Tem tudo o que você vai precisar. São explosivos suficientes para implodir aquela mina, mandar tudo pelos ares. E precisa ser hoje. Hoje à noite”, exigirá o pai de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel).

“Hoje não dá, vai por mim. A mina está toda cercada de vigilantes. Não tem como fazer esse serviço”, reclamará o personagem de Wilson Rabelo. “Você é um frouxo. Aliás, eu estou cercado de maricas. Presta atenção, você trabalha lá, criatura. Se te virem entrando ou saindo, qual o problema? Não tem por que desconfiar”, argumentará Alberto.

O mauricinho ainda lembrará que Silvestre é procurado pela polícia por conta de um assassinato que cometeu no interior do Nordeste. “Não dá, entende? Eu não posso me arriscar mais”, insistirá o trabalhador.

“E você prefere correr outro tipo de risco? Você sabe que eu posso transformar a sua vida em um inferno. A sua, a da sua mãe, dos seus filhos. Então tá, para você não dizer que eu sou tão malvado, vou te dar um tempo para você pensar”, debochará o crápula, que contará até três. “Tempo esgotado. Decida”, pressionará o salafrário.

Resumo da semana

Segunda, 1º/2 (Capítulo 133)

Dionísio passa mal e pede a Alberto que o leve para o quarto. Guiomar confirma para os jornalistas que Candinho é filho de Dionísio. Adília teme que Dionísio faça algo contra Candinho, ao saber que Guiomar revelou o segredo sobre a paternidade do filho. Alberto aconselha o avô a reconhecer Candinho, para não prejudicar sua imagem pública. Alberto leva Dionísio para visitar Candinho.

Terça, 2/2 (Capítulo 134)

Dionísio convida Candinho para almoçar em sua casa. Maria Adília permite que o filho encontre a família de Dionísio. Dionísio pede a Ester que faça uma matéria enaltecendo sua atitude em reconhecer Candinho como filho. Alberto congratula o avô por sua encenação durante o almoço, mostrando seu falso amor por Candinho. Duque avisa a Rodrigo que ele precisa se casar com Amaralina. Quirino e William se emocionam ao encontrar Doralice.

Quarta, 3/2 (Capítulo 135)

Doralice abraça William e diz a Quirino que precisa dele para adotar Beatriz. Chico revela a Donato que sabia que Dionísio era pai de Candinho e afirma que o empresário sempre fez questão de não assumir o filho. Dionísio avisa a Alberto que irá refazer o testamento, por causa de Candinho. Manolo e Veridiana sentem simpatia um pelo outro.

Yvete avisa a Alberto que houve mais demissões de salineiros. Silvestre diz a Alberto que há turmalina-paraíba na mina. Dadá, Lino e Adília ficam surpresos ao saber que Veridiana viajará com Manolo. Duque se incomoda ao ver Alberto nas proximidades de sua mina. Cassiano desconfia de que Silvestre está trabalhando na mina a mando de Alberto.

Quinta, 4/2 (Capítulo 136)

Bibiana pede a Taís que vá à delegacia falar com Hélio. Alberto manda Eric estudar uma forma de cancelar a venda da mina para recuperá-la de Cassiano. William conta para Doralice que Nicole está morando em sua casa. O delegado mostra a Hélio a valise que ele deixou no avião, e o ex-executivo confessa que foi Dionísio quem lhe deu o dinheiro.

Ester avisa a Cassiano que o delegado conseguiu do Juiz um mandado que obrigará Dionísio a depor. Carol conta a Mila que a venda das roupas de Lino superaram as expectativas. Doralice comemora a adoção de Beatriz. Cassiano e Ester enfrentam Dionísio e Alberto na delegacia.

Sexta, 5/2 (Capítulo 137)

O delegado deixa Cassiano e Ester ouvirem o depoimento de Dionísio. Alberto se vangloria com o depoimento do avô, que diz ao delegado que o dinheiro que deu a Hélio foi uma gratificação pelos serviços prestados. Alberto se preocupa com a denúncia de Nicole contra o avô, com medo de que possa afetar os negócios do Grupo Albuquerque. Cassiano avisa a Duque para monitorar Silvestre. Alberto vigia a mina de Cassiano e Duque.

Sábado, 6/2 (Capítulo 138)

Alberto sente raiva ao ver Cassiano abraçado a Ester. Silvestre não aceita explodir a mina de Cassiano, apesar da ameaça feita por Alberto. Silvestre confessa a Cassiano que foi ele quem explodiu a mina, a mando de Alberto.

Cassiano resolve não entregar Silvestre à polícia. Em troca, Silvestre promete ajudar Cassiano. Ester aceita o pedido de casamento de Cassiano. Quirino, Doralice e William chegam em casa e veem Nicole arrumando o lugar. Alberto provoca Cassiano, que o enfrenta.

