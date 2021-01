Palmeiras ainda tem dúvidas no time titular que jogará final contra o Santos; veja possibilidades

O Palmeiras faz mistério e ainda deixa dúvidas sobre qual será seu time titular na final da Conmebol Libertadores, contra o Santos, neste sábado, no Maracanã.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols. E quando a bola parar, a melhor cobertura pós-jogo será na ESPN Brasil e no ESPN App, com entrevistas, festa do título e muita análise e opinião em SportsCenter e Linha de Passe, entre 19h e 0h.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Com todos os testes PCR de COVID-19 do elenco negativados, o treinador Abel Ferreira tem o plantel todo à disposição, com exceção dos atacante Wesley e Luan Silva, ainda lesionados.

Um setor que já está definido para o jogão de sábado é a defesa: Weverton será o goleiro, e a linha de zaga deve ser formada por Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña.

No meio-campo, a dúvida é se Abel optará por três ou quatro jogadores.

Caso jogue com três homens, a tendência é formar com Danilo, Gabriel Menino e Zé Rafael/Patrick de Paula – vale lembrar que na vitória por 3 a 0 sobre o River Plate, na Argentina, pela ida na semifinal, o português começou com três volantes.

No entanto, se optar por quatro no meio-campo, Abel deve escalar Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga.

Quanto ao ataque, a formação dependerá do esquema adotado.

Num 4-3-3, Willian e Rony devem acompanhar Luiz Adriano. Já no 4-4-2, Luiz Adriano é o único garantido, com Rony e o “Bigode” disputando a vaga.

Na última quinta, a equipe palestrina treinou no estádio Nílton Santos (Engenhão), fazendo primeiramente trabalhos preventivos e ativação muscular no vestiário.

Na sequência, a comissão técnica alviverde comandou trabalhos técnicos e táticos.

O treinador português e seus auxiliares orientaram bastante durante a movimentação. Por fim, separados em dois grupos, os atletas aprimoraram bolas aéreas (defensivas e ofensivas) e cobranças de faltas e pênaltis.

Em tratamento de lesões, Wesley e Luan Silva cumpriram cronograma com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance na lateral do gramado.

O Verdão treina novamente no Engenhão nesta sexta-feira, às 16h30 (de Brasília), quando encerrará a preparação para a final.

Antes, às 14h45, haverá um reconhecimento de gramado no Maracanã.

Anterior ainda ao reconhecimento, às 14h15, Abel Ferreira e o zagueiro Gustavo Gómez concederão entrevista coletiva.