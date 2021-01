Palmeiras anuncia contratação da atacante Chú para o time feminino

A equipe feminina do Palmeiras começou 2021 com um novo reforço para a temporada. Nesta sexta-feira, o clube anunciou a contratação da atacante Chú, que estava na Ferroviária.

“Conheço a história e a grandeza do Palmeiras. Sei que enfrentaremos grandes desafios, assim como eu sei do potencial da equipe. Estou muito feliz pelo novo desafio, vamos lutar para conquistar títulos e farei de tudo para ter uma grande história com o clube. Não vejo a hora de entrar em campo com esse manto”, declarou a jogadora.

Chú possui 30 anos e soma passagens pela Seleção Brasileira. No ano passado, a atacante disputou 25 partidas e marcou sete gols, ajudando o time de Araraquara a alcançar o vice-campeonato paulista.

Em sua extensa carreira, conquistou títulos como a Copa Libertadores Feminina (2014), o Mundial Feminino de Clubes (2014), a Copa América Feminina (2014), a Copa do Brasil (2016) e o Paulistão (2011 e 2018).

Antes de se apresentar ao Palmeiras, a jogadora vai participar da preparação da Seleção entre os dias 5 e 20 janeiro. As atividades fazem parte dos trabalhos do Brasil para os Jogos Olímpicos de Tóquio.