Palmeiras anuncia contratação da zagueira Tainara para equipe feminina

O Palmeiras anunciou mais um reforço para sua equipe feminina. O clube oficializou nesta sexta-feira a contratação da zagueira Tainara, que jogou pelo Santos na última temporada.

A jogadora de 21 anos foi revelada pelo São Francisco, da Bahia, e também teve passagem pelo Vitória. Em sua carreira, já conquistou os títulos do Sul-Americano Sub-20 (2018), do Campeonato Baiano (2018) e da Copa Paulista (2020).

Tem Palestrina chegando para defender as nossas cores em 2021! ✍️👩 Seja bem-vinda, Tainara! ➤ https://t.co/HFNJuDgXJr#AvantiPalestrinas pic.twitter.com/avcPOHhlyd — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) January 15, 2021

Pelo Peixe, a defensora disputou 13 partidas e marcou um gol em 2020. Seu desempenho fez com que fosse convocada pela técnica Pia Sundhage para a Seleção Brasileira no ano passado. Atualmente, a atleta está em um período de treinamentos com o Brasil, em Viamão (RS), que deve ser realizado até o dia 21 de janeiro.

Tainara é a sexta contratação do Palmeiras para a temporada do time feminino. O Palestra já acertou com a goleira Taty Amaro, a zagueira Karol Arcanjo, a meio-campista Rafa Andrade e as atacantes Chú e Dandara.