Palmeiras assume liderança no retrospecto do clássico pelas contas do Corinthians

Pelas contas do próprio Corinthians, o Palmeiras assumiu, nesta segunda-feira, com a goleada por 4 a 0 no Allianz Parque, a liderança no retrospecto geral do duelo que teve início em maio de 1917.

Agora, são 129 vitórias palmeirenses contra 128 vitórias corintianas, além de 110 empates.

O time do Parque São Jorge havia ultrapassado o rival no ano passado, após vencer por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela primeira fase do Campeonato Paulista.

Depois, vieram dois empates na decisão do Estadual. Mas, no Campeonato Brasileiro, o Verdão superou o Timão nos dois turnos: 2 a 0 em Itaquera e 4 a 0 no Allianz Parque.

Nas contas do Palmeiras, após o resultado desta segunda, o placar ficou assim: 133 vitórias alviverdes contra 130 vitórias alvinegros e outros 114 empates.

A causa da divergência

Os 10 jogos de diferença no retrospecto oficial de cada clube incluem quatro vitórias do Palmeiras, quatro empates e duas vitórias do Corinthians.

Nove partidas foram válidas pelo extinto Torneio Início e uma pela Taça Augusto Henrique Mundel. Todas as partidas tiveram duração inferior ao tempo regulamentar.

Confira os 10 jogos que divergem as listas:

26/01/1919 – Palestra Itália 0 x 0 Corinthians – Torneio Início

15/04/1923 – Palestra Itália 1 × 0 Corinthians – Torneio Início

11/04/1926 – Palestra Itália 1 × 2 Corinthians – Torneio Início

12/05/1935 – Palestra Itália 0 x 0 Corinthians – Torneio Início

03/07/1938 – Palestra Itália 0 x 0 Corinthians – Taça Augusto Henrique Mundel

12/03/1944 – Palmeiras 0 x 1 Corinthians – Torneio Início

01/08/1954 – Palmeiras 0 x 0 Corinthians – Torneio Início

04/06/1957 – Palmeiras 2 × 1 Corinthians – Torneio Início

17/05/1958 – Palmeiras 1 × 0 Corinthians – Torneio Início

12/01/1969 – Palmeiras 2 × 0 Corinthians – Torneio Início