Palmeiras chega à marca de oito jogos seguidos sem perder no Allianz Parque pelo Brasileirão

Com o empate de 1 a 1 com o Vasco, o Palmeiras chegou à marca de de oito jogos consecutivos sem saber o que é derrota dentro do Allianz Parque em partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro.

A sequência começou ainda na 19ª rodada do Nacional, quando o Verdão ainda estava sendo dirigido pelo interino Andrey Lopes. Na ocasião, o clube venceu o Atlético-MG por 3 a 0. A partir de então, já com Abel Ferreira, foram mais cinco vitórias (contra Fluminense, Athletico-PR, Bahia, RB Bragantino e Corinthians) e dois empates (diante de Grêmio e Vasco).

Neste meio tempo, ainda houve uma derrota no local, para o River Plate, por 2 a 0, no entanto, este duelo era válido pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores.

Com estes números, portanto, Abel continua invicto no Allianz Parque considerando apenas jogos do Brasileirão. Com ele a beira do gramado, foram seis embates, com quatro vitórias e dois empates, resultando em um aproveitamento de 77,7% dos pontos disputados.

Agora, o Palmeiras volta a disputar uma partida em sua casa pelo Brasileiro no dia 2 de fevereiro, quando encara o Botafogo, pela 33ª rodada.