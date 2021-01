Palmeiras conquista Libertadores e garante vaga no Mundial de Clubes; veja a tabela

Com o título da Libertadores conquistado neste sábado, o Palmeiras garantiu automaticamente vaga no Mundial de Clubes. O Verdão entra diretamente na fase de semifinal e aguarda o vencedor do confronto entre os mexicanos do Tigres e os sul-coreanos do Ulsan Hyundai. O Palmeiras estreia no dia 7 de fevereiro.

Campeão europeu, o Bayern está do outro lado da chave. Al-Duhain, do Qatar, e Al-Ahly, do Egito, são os outros participantes. O Auckland City, da Nova Zelândia, que representaria a Oceania, desistiu de competir devido à pandemia de coronavírus.

CONFIRA A TABELA DO MUNDIAL DE CLUBES