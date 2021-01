Palmeiras conta com retrospecto favorável contra Rogério Ceni para vencer o Flamengo

O Palmeiras segue na briga pelo topo da tabela do Campeonato Brasileiro e conta com o bom retrospecto contra equipes treinadas por Rogério Ceni para vencer o Flamengo e continuar sonhando com conquistas maiores que uma vaga na Libertadores.

O Verdão já encontrou o ex-goleiro no banco adversário em cinco oportunidades. As duas primeiras, quando o treinador ainda estava no comando do São Paulo, terminaram com uma vitória para cada lado. Desde então, porém, o Alviverde enfrentou Ceni em mais três partidas, vencendo duas e perdendo uma.

Além disso, Abel Ferreira será o sexto treinador palestrino a enfrentar o ex-são paulino, ou seja, em cada uma das partidas anteriores, o Maior Campeão Nacional contou com um técnico diferente no banco.

O confronto entre Palmeiras e Flamengo ocorrerá na próxima quinta-feira (21), às 19h (horário de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Confira todos os embates entre o Palmeiras e uma equipe treinada por Rogério Ceni:



Palmeiras 3×0 São Paulo – Paulista 2017, comandado por Eduardo Baptista;

São Paulo 2×0 Palmeiras – Brasileiro 2017, comandado por Cuca;

Palmeiras 4×0 Fortaleza – Brasileiro 2018, comandado por Felipão;

Palmeiras 1×0 Cruzeiro – Brasileiro 2019, comandado por Mano Menezes;

Fortaleza 2×0 Palmeiras – Brasileiro 2020, comandado por Andrey Lopes.