Palmeiras convidará 11 sócios-torcedores para final da Libertadores

A final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, marcada para o dia 30 de janeiro, no Maracanã, às 17h (de Brasília), não contará com público pagante por conta da pandemia de covid-19. Alguns privilegiados, no entanto, poderão acompanhar a decisão do torneio continental. Nesta sexta-feira, o Verdão comunicou que convidará 11 sócios-torcedores para a partida.

Os critérios para a seleção dos torcedores serão a assiduidade nos jogos do Alviverde, tempo de contribuição com o plano de sócio-torcedor, esforço para manter a mensalidade em dia e ajuda ao clube durante o período de pandemia.

“Os 11 sócios Avanti convocados para a decisão serão os representantes de todos os torcedores que sempre estão ao lado do clube. É um reconhecimento da Sociedade Esportiva Palmeiras àqueles que contribuíram para que a instituição honrasse com os diversos compromissos do departamento de futebol durante um dos momentos mais desafiadores da nossa história”, informou o clube em nota oficial.