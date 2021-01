Palmeiras cria pouco contra River e termina jogo sem finalizações certas

Na classificação para a final da Libertadores, concretizada na terça-feira, o Palmeiras somou poucos números ofensivos diante do River Plate.

Ao contrário do que havia acontecido no jogo de ida, quando venceu por 3 a 0, a equipe de Abel Ferreira encontrou dificuldades para levar perigo no ataque.

O Verdão terminou o jogo sem nenhuma finalização certa. Do lado do River Plate, foram 11 chutes no alvo. Os brasileiros ainda tiveram apenas um cruzamento certo, contra sete dos argentinos.

Mesmo com a baixa produção na linha de frente, o Palmeiras conseguiu se segurar na defesa ao longo do segundo tempo e sacramentou a vaga na decisão da Libertadores.

Agora, o Alviverde aguarda o duelo entre Santos e Boca Juniors para saber quem irá enfrentar na final. O novo embate entre brasileiros e argentinos ocorre nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. O jogo de ida terminou empatado em 0 a 0.