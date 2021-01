Palmeiras disputa final com recorde de invencibilidade fora de casa na Libertadores

A final da edição de 2020 da Copa Libertadores será disputada entre Palmeiras e Santos a partir das 17 horas (de Brasília) deste sábado, no Estádio do Maracanã. Antes da decisão em campo neutro, o time alviverde construiu seu recorde de partidas sem derrota fora de casa.

A série invicta do Palmeiras na condição de visitante pelo torneio continental começou ainda na edição de 2019. Sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o time alviverde passou sem derrotas fora de casa por Melgar (4 x 0), Godoy Cruz (2 x 2) e Grêmio (1 x 0).

Já pela Copa Libertadores 2020, ainda com Vanderlei Luxemburgo como treinador, o Palmeiras enfrentou Tigre (2 x 0), Bolívar (2 x 1) e Guaraní (0 x 0) como visitante. Para completar, na gestão de Abel Ferreira, pegou Delfin (3 x 1), Libertad (1 x 1) e River Plate (3 x 0) fora de casa.

Nas últimas nove partidas do Palmeiras como visitante na Copa Libertadores, portanto, o time palestrino acumulou um retrospecto de seis vitórias e três empates. A série, evidentemente, não leva em conta o revés diante do Grêmio nas quartas de final de 2019, sofrido no Pacaembu, com mando do time alviverde.

No Estádio do Maracanã, o time comandado por Abel Ferreira tem o desafio de reeditar o bom futebol já exibido fora do Allianz Parque ao longo da atual edição da Copa Libertadores. O time alviverde tem um retrospecto geral de nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com 32 gols marcados e seis sofridos.

O Palmeiras está invicto desde o começo de 2020 em duelos eliminatórios, já que foi campeão paulista e, além da final da Libertadores, também alcançou a decisão da Copa do Brasil – no total, foram nove séries mata-mata disputadas com sucesso. Em caso de empate no Maracanã, o campeão será conhecido nos pênaltis.