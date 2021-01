Palmeiras domina no 1º tempo, mas Diego Souza marca no final e Grêmio busca o empate

Em jogo valido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, o Palmeiras foi muito bem na primeira etapa, mas tomou o empate e a partida terminou 1 a 1. Raphael Veiga fez no primeiro tempo, e Diego Souza, nos minutos finais da segunda etapa, empatou.

O Verdão chega aos 48 pontos, com dois jogos a menos (Corinthians e Vasco). Já os comandados de Renato Gaúcho ultrapassaram momentaneamente o Flamengo, e ocupam o 4º lugar, com 50 pontos. Gaúchos e cariocas se enfrentam em jogo atrasado do campeonato.

Grêmio desligado e Palmeiras intenso

Com menos de um minuto de jogo, Jean Pyerre errou o passe para trás. Breno Lopes roubou a bola e tabelou com Rony. Livre, o camisa 39 disparou com a bola e tentou devolver para o camisa 11, mas Vanderlei defendeu com os pés e na sequência conseguiu agarrar.

Após a chance inicial, o Verdão seguia agressivo e mostrava uma postura completamente diferente ao que foi visto contra o River Plate. O Imortal tinha dificuldades para sair jogando e não conseguia sair da pressão palmeirense.

Aos 11, Marcos Rocha tabelou e saiu livre na linha de fundo. Ele mandou bola rasteira com perigo, mas o goleiro gremista evitou que a bola cruzasse a área.

Após perder gol inacreditável, Verdão abre o placar

O Palmeiras controlava e teve uma chance de ouro para abrir o placar na metade do primeiro tempo. Breno Lopes arrancou pela direita e cruzou rasteiro. Rodrigues não conseguiu cortar, e a bola chegou limpa para Rony, na linha da pequena área. Completamente sozinho, o atacante do Palmeiras chuta no trave e perdeu um gol incrível.

O alviverde chegava com facilidade, mas não conseguia concluir as jogadas. Willian recebeu na entrada da área e chutou colocado. A bola caprichosamente bateu na trave. Raphael Veiga, de fora da área, e Breno Lopes, pela direita, também tiveram boas chances de inaugurar o placar.

A blitz palmeirense resultou em gol. Aos 32, pela direita, Willian cruzou rasteiro. Viña completou e a bola se ofereceu para Rony, que furou na entrada da pequena área. Mas Raphael Veiga apareceu livre abriu o placar.

Veiga foi um dos melhores do Verdão no empate (Foto: Cesar Greco)

O time da casa seguiu criando, e os visitantes contaram com a falta de pontaria alviverde para ir para o intervalo com apenas um gol de desvantagem. O camisa 23 é o artilheiro da era Abel Ferreira, com oito gols, e voltou a marcar após oito jogos.

Grêmio muda a postura na segunda etapa

Na volta do intervalo, o Grêmio voltou mais ligado e começou o segundo tempo atacando o Palmeiras. Aos 5, Pepê fez boa jogada individual e soltou uma bomba de fora da área. A bola foi no meio do gol e Weverton espalmou.

Apesar da melhora gremista, foi o Verdão que chegou perto do gol na segunda etapa. Viña tentou lançar Rony, mas a bola foi muito forte. Mesmo assim, o camisa 11 conseguiu salvar e mandou para a área. De primeira, Willian acertou lindo voleio, obrigando Vanderlei a fazer ótima defesa.

Buscando criatividade no meio-campo, Renato Gaúcho tirou Thaciano e colocou o chileno Pinares. Abel Ferreira sacou Empereur e Rony, para as entradas de Kuscevic e Luiz Adriano, respectivamente.

Se na bola rolando o Grêmio não conseguia causar perigo, a bola parada era a solução. Aos 32, Jean Pyerre cobrou falta da entrada da área. A bola bateu na barreira e passou ao lado da trave.

A situação do Imortal não era boa, e piorou quando Renato Gaúcho foi forçado a tirar Matheus Henrique, lesionado. Maicon, recuperado de um desconforto muscular na panturrilha esquerda, entrou no lugar do camisa 7.

A famosa “lei do ex”

Nos minutos finais, Diego Souza perdeu ótima chance. Num raro momento em que a defesa alviverde estava organizada. Diego Souza foi lançado. Ele fuzilou Weverton, que fez defesa espeacular.

Na sequência, o camisa 29 se redimiu. Após cruzamento de Luiz Fernando, o atacante subiu e mandou a bola na rede, empatando a partida.

Diego Souza quase virou em cobrança de falta, mas Weverton fez novo milagre, evitando a derrota palmeirense.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 x 1 GRÊMIO

Data: 15 de Janeiro de 2021

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo-RJ

Assistentes: Michael Correia-RJ e Thiago Henrique Neto Correa Farinha-RJ

VAR: Rodrigo Nunes de Sa-RJ, Grazianni Maciel Rocha-RJ e Luiz Claudio Regazone-RJ

GOLS – Palmeiras – Raphael Veiga (32’/1ºT) Grêmio – Diego Souza (42’/2ºT)

CARTÕES AMARELOS – Palmeiras – Breno Lopes (17’/2ºT), Marcos Rocha (31’/2ºT) Lucas Lima (44’/2ºT)

PALMEIRAS

Weverton, Marcos Rocha (Mayke 40’/2ºT), Luan, Alan Empereur (Kuscevic 22’/2ºT) e Matías Viña; Emerson Santos, Zé Rafael e Raphael Veiga (Lucas Lima 33’/2ºT); Breno Lopes, Rony (Luiz Adriano 22’/2ºT) e Willian Bigode (Gustavo Scarpa 34’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

GRÊMIO

Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique (Maicon 34’/2ºT), Thaciano (Pinares 27’/2ºT), Alisson (Luiz Fernando 35’/2ºT), Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho