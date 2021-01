Palmeiras e Grêmio empatam em ‘prévia’ da final da Copa do Brasil com gol de Diego Souza no fim

No duelo entre os dois finalistas da Copa do Brasil, que se enfrentarão ou em fevereiro ou março – dependendo do resultado da final da Conmebol Libertadores -, o Palmeiras empatou com o Grêmio por 1 a 1, nesta sexta-feira, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol alviverde foi marcado por Raphael Veiga, aos 33 minutos do primeiro tempo, em uma partida dominada pelo time paulista na etapa inicial, e depois com os papeis se invertendo nos 45 minutos restantes.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Diego Souza, aos 43 do sefgundo tempo, empatou para o time gaúcho.

O Palmeiras poderia até ter ampliado o placar no primeiro tempo, criando inúmeras chances claras de gol. A principal dela veio com Rony.

O atacante alviverde recebeu sozinho na pequena área, mas acabou mandando a bola na trave.

Na etapa final, o Palmeiras veio o Grêmio melhorar, mas Vanderlei salvou o que seria o segundo gol do rival, fazendo uma bela defesa em um chute de Willian.

Com o resultado, o Palmeiras vai aos 48 pontos e segue na sexta colocação com um jogo a menos ainda que a maioria de seus rivais.

O próximo compromisso do time de Abel Ferreira será novamente no Allianz, na segunda-feira, diante do Corinthians.

Já o Grêmio fica em quarto com 50 pontos até aqui.

Palmeiras 1 x 1 Grêmio

GOLS: Raphael Veiga (PAL); Diego Souza (GRE)

GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz, Kannemann, Rodrigues e Diogo Barbosa; Thaciano (Pinares), Jean Pyerre e Matheus Henrique (Maicon); Alisson (Luiz Fernando), Pepê e Diego Souza Técnico: Renato Gaúcho

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Alan Empereur (Kuscevic) e Matías Viña; Emerson Santos, Zé Rafael, Breno e Raphael Veiga (Lucas Lima); Rony (Luiz Adriano) e Willian (Scarpa) Técnico: Abel Ferreira

Classificação

– Grêmio: 4º lugar, com 50 pontos

– Palmeiras: 6º lugar, com 48 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias, pela Libertadores.

Quarta-feira, 20/01, 19h15*, Grêmio x Atlético-MG

Segunda-feira, 18/01, 19h*, Palmeiras x Corinthians

*horário de Brasília