Palmeiras e Santos apostam em jovens, colhem frutos no campo e podem faturar alto em temporada marcada pela crise

Palmeiras e Santos disputam o título da Conmebol Libertadores, neste sábado, no Maracanã. Além de jogadores experientes e renomados, como Luiz Adriano, pelo lado alviverde, e Marinho, líder do time alvinegro, as equipes apostaram na juventude no início do ano, colheram frutos na parte esportiva e podem arrecadar milhões em breve com vendas para o futebol europeu.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá cobertura em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

O Palmeiras teve uma temporada praticamente perfeita. Campeão Paulista em cima do arquirrival Corinthians, o Verdão chegou a todas as finais que disputou entre Copa do Brasil e Libertadores, além de ainda ter chances remotas de ser campeão brasileiro. Tudo isso com um time recheado de garotos.

Com a possibilidade ainda que pequena de conquistar outros quatro títulos referentes a temporada 2020, contando com o Mundial de Clubes, o Palmeiras deve muito dos resultados obtidos em campo aos garotos revelados nas categorias de base. Em dados divulgados pela OutField Consulting em relação ao aproveitamento desses atletas, o time paulista é o que mais investiu nas categorias de base nos últimos cincos anos.

Após os maus resultados na temporada 2019, quando o Palmeiras encerrou o ano sem conquistar títulos, o atual presidente Mauricio Galiotte deixou claro que a ‘nova equipe’ seria formada em torno dos talentos oriundos das categorias de base do clube.

Com isso, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, nomes como Gabriel Menino, Patrick de Paula e Gabriel Veron se tornaram pilares do Palmeiras, que encerrou um tabu de 12 anos sem títulos paulistas ao conquistar, nos pênaltis, a taça em cima do arquirrival Corinthians, no Allianz Parque.

Posteriormente, na reta final do trabalho de Luxemburgo e a transição com Andrey Lopes, antes ainda da chegada de Abel Ferreira, nomes como Wesley e Danilo ganharam espaço e protagonismo, conduzindo a equipe às fases finais da Conmebol Libertadores e da Copa do Brasil.

De acordo com números do site Transfermarkt, portal que avalia valores de mercado e cifras dos clubes de futebol, a ‘joia mais valiosa’ do Palmeiras é Gabriel Veron. Sondado desde 2019 pelo mercado internacional, o garoto é avaliado em 25 milhões de euros, algo em torno de R$ 160 milhões.

Gabriel Veron chuta de voleio para marcar para o Palmeiras sobre o Delfín Getty Images

Para se blindar dos clubes internacionais e evitar a venda precoce dos destaques da equipe, ainda no primeiro semestre de 2020, o Palmeiras acertou a renovação de contrato com os principais nomes vindos da base. Só as multas de Gabriel Menino, Gabriel Veron, Danilo e Patrick de Paula somam mais de R$ 2 bilhões ao time paulista.

Veja abaixo a lista com valores de mercado avaliados pelo Transfermarkt das joias do Palmeiras e os minutos de cada um em campo nesta temporada.

Patrick de Paula – 9 milhões de euros (R$ 58 milhões) – 2.495 minutos jogados pelo Palmeiras na temporada.

Gabriel Menino – 10 milhões de euros (R$ 65 milhões) – 3.332 minutos jogados pelo Palmeiras na temporada

Danilo – 900 mil euros (R$ 5,8 milhões) – 1.292 minutos jogados pelo Palmeiras na temporada.

Wesley – 2,3 milhões de euros (R$ 14 milhões) – 1.077 minutos jogados pelo Palmeiras na temporada

Gabriel Veron – 25 milhões de euros (R$ 161 milhões) – 1.733 minutos jogados pelo Palmeiras na temporada.

Gabriel Menino comemora após marcar para o Palmeiras sobre o Delfín EFE

Pelo lado do Santos, a história também tem um enredo parecido. Com graves problemas financeiros e proibido de contratar, o time da Vila Belmiro trouxe atletas da base para completar o elenco e viu esses jovens como peças importantes na campanha da equipe. Uma dupla protegida por multas que, somadas, giram a casa do bilhão. Eles são a esperança de dias melhores em campo e fora dele.

Tradicionalmente, os Meninos da Vila sempre rendem bons frutos ao Peixe não só com vendas. O desempenho esportivo sempre foi de sucesso no passado e não está sendo diferente nesta temporada.

Kaio Jorge faz careta ao marcar terceiro gol do Santos contra o Grêmio Amanda Perobelli / Getty Images

A grande aposta da base do Santos está em Kaio Jorge. Aos 19 anos, o centroavante foi o carrasco do Grêmio nas quartas de final. Anotou três gols e ajudou na classificação para a semifinal. Sem marcar contra o Boca Juniors, ele espera voltar a decidir diante do Palmeiras para trazer o tetra para o Peixe. Ele tem 2.620 minutos jogadores pelo Peixe na temporada.

Avaliado pelo site Transfermarkt com um valor de mercado de 12 milhões de euros (R$ 78 milhões), Kaio Jorge já foi sondado até pela Juventus. Atualmente, ele tem um contrato até o fim do ano, com uma multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 324 milhões).

O Santos aguarda o empresário Giuliano Bertolucci para tentar novamente uma conversa pela renovação de contrato. A partir do meio do ano, o atleta pode assinar um pré-contrato com qualquer time para sair em janeiro de 2022 de graça.

No banco, outras promessas estão à disposição de Cuca. Como o volante Sandry, de apenas 18 anos, está cotado para ser titular caso Alison não fique disponível para a partida. São 20 jogos na temporada e 833 minutos disputados. Ele tem contrato até julho de 2022 e está protegido por uma multa de 100 milhões de euros (R$ 650 milhões).

Sandry, volante do Santos, durante treino Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

Os goleiros João Paulo e John Victor foram revelados na base do clube e, quando acionado, deram conta do recado no mesmo nível. Tanto é que o Santos ainda não tem definido quem será o goleiro, já que John ganhou a titularidade na ausência de João, mas pegou COVID-19 e viu o companheiro dar conta do recado.

Enquanto Cuca ainda tem uma dúvida sobre quem escalar, os dois comprovam que apostar em quem foi criado na Vila traz resultado.

Na defesa, o mesmo vale para Lucas Veríssimo. Com mais quilometragem no elenco, o defensor é o xerife da equipe de Cuca. Desde a saída de Gustavo Henrique, se tornou a referência no setor defensivo e foi comprado pelo Benfica. A final será a sua despedida do Santos. Negociado por 6,5 milhões de euros (R$ 42 milhões), ele espera finalizar a passagem com o caneco.

No meio-campo, Alison é um dos líderes da equipe e também foi formado nas divisões de base do Santos. Aos 27 anos, ele está no profissional. Atualmente, o jogador está com COVID-19 e espera um resultado negativo para estar em campo no duelo contra o Palmeiras.

