Palmeiras e Santos fazem terceira final brasileira na história da Libertadores

Após garantir a suada classificação para a final da Libertadores, nesta terça-feira (12), diante do River Plate, o Palmeiras já sabe seu adversário para a grande decisão do torneio sul-americano. O Santos venceu o Boca Juniors por 3 a 0, na Vila Belmiro e encara o Verdão, dia 30, no Maracanã.

​Após derrotarem os gigantes argentinos, Palmeiras e Santos farão a terceira final entre equipes brasileiras na história da Copa Libertadores. Em 2005, São Paulo e Athlético-PR decidiram a competição e o Tricolor Paulista saiu vitorioso. No ano seguinte, o São Paulo, novamente, chegou à decisão, mas perdeu para o Internacional.

​A campanha do Palmeiras na competição mais desejada da América do Sul conta com 12 jogos, até aqui, nove vitórias, dois empate e uma única derrota para o River Plate. Demitido em outubro, Vanderlei Luxemburgo comandou o Verdão em cinco dos 12 jogos. Abel Ferreira assumiu o time pela primeira vez na competição na vitória por 3 a 1 diante do Delfín-EQU, no jogo de ida das oitavas de final.

​Pelo lado santista, a equipe comandada pelo ex-técnico do Verdão, Cuca, venceu oito dos 12 jogos, empatou dois e perdeu apenas um, para a LDU. Assim com o Palmeiras, o Peixe também teve troca de técnicos durante a Libertadores. O português Jesualdo Ferreira comandou o alvinegro nos dois primeiros jogos, ainda na fase de grupos.

​RETROSPECTO NA TEMPORADA



​Na temporada 2020/2021, Palmeiras e Santos se enfrentaram três vezes e o Verdão é quem leva melhor. Com dois empates e uma vitória, o maior campeão nacional tem a vantagem no confronto.

​Em busca do bi-campeonato continental, o Palmeiras encara o Santos na grande final da Libertadores no dia 30 de janeiro, às 17h, no Maracanã.