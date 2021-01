Palmeiras faz trabalhos físicos antes de retorno a São Paulo

Após a vitória contra o Sport na Ilha do Retiro, o elenco do Palmeiras fez trabalhos físicos no hotel em que está hospedado em Recife. Os treinos antecederam o retorno da delegação para São Paulo, marcado para a tarde deste domingo.

As atividades do Verdão foram divididas em diferentes etapas. No início, os atletas realizaram trabalhos musculares em um colchonete e exercícios de força em aparelhos.

Na sequência, foram feitas movimentações regenerativas dentro de uma piscina. Os jogadores mais desgastados ainda fizeram botas pneumáticas, banheira de gelo e massagem nos quartos.

Os trabalhos com bola foram feitos apenas pelos atletas poupados no jogo contra o Sport, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Viña e Luiz Adriano. Eles estiveram na Academia de Futebol, ao lado de jovens do sub-20.

Após o retorno a São Paulo, o Palmeiras ainda treina na segunda-feira, finalizando a preparação para o duelo com o River Plate, que ocorre na terça, no Allianz Parque.