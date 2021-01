Palmeiras finaliza preparação para duelo com Sport

O Palmeiras concluiu nesta sexta-feira a preparação para o confronto com o Sport, que ocorre no sábado, às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro. A partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treino do Verdão contou com os retornos de Luan e Danilo. O zagueiro se recuperou de dores lombares, que sentiu pouco antes do confronto com o River Plate na Argentina. Já o jovem volante havia desfalcado as atividades de quinta-feira, cumprindo um cronograma de fortalecimento muscular.

Os trabalhos comandados por Abel Ferreira tiveram foco na parte tática, aprimorando marcação, saídas de bola, transições, balanços e jogadas específicas.

Na reta final das atividades, parte do elenco ficou praticando bolas aéreas, triangulações da entrada da área, lançamentos e finalizações. Outro grupo fez movimentação técnica com espaço reduzido.

Para o jogo com Sport, há a possibilidade de o Alviverde ter mudanças na escalação. Afinal, o principal foco da equipe é sacramentar a vaga na final da Libertadores.

O jogo de volta com o River Plate ocorre na terça-feira, no Allianz Parque. No primeiro embate com os argentinos, o Palmeiras venceu por 3 a 0.