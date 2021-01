Palmeiras garante pelo menos R$ 22 milhões com Copa do Brasil, mas bolada poderá crescer mais em 2021

Único time ainda envolvido em três campeonatos, o Palmeiras garantiu contra o América-MG a classificação à decisão da Copa do Brasil. Além de manter o time vivo na busca pelo tetracampeonato do torneio nacional, a vaga serve como alívio do ponto de vista administrativo.

Na briga pelo título da Copa do Brasil, o Palmeiras enfrentará o Grêmio, algoz do São Paulo na outra semifinal. O time derrotado na decisão será premiado pela CBF, organizadora do torneio, com R$ 22 milhões, enquanto o campeão recebe R$ 54 milhões.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

A Crefisa/FAM manteve o patrocínio ao Palmeiras inalterado durante os meses de pandemia, mas o clube vem sofrendo em função da redução de receita, especialmente pela ausência de público nos jogos no Allianz Parque e pela queda no programa Avanti.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Na tentativa de amenizar o prejuízo financeiro e para não demitir funcionários durante a pandemia, o Palmeiras entrou em acordo para reduzir em 25% os salários registrados em carteira dos jogadores de maio a julho e postergou os pagamentos referentes a direitos de imagem para 2021.

Com um prêmio de R$ 54 milhões em jogo, Palmeiras e Grêmio disputam as finais da Copa do Brasil nos dias 3 e 10 de fevereiro de 2021. O regulamento do torneio prevê definição dos mandos de campo das partidas por meio de sorteio realizado pela CBF.

Antes de pensar na decisão da Copa do Brasil, o Palmeiras tem compromisso pela Conmebol Libertadores. Às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (05), pela semifinal do torneio continental, o time alviverde entra em campo para enfrentar o River Plate, no Estádio Libertadores de América.