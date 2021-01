Palmeiras impõe maior derrota em 39 anos, e River vai precisar do que só fez uma vez no Brasil na Libertadores

O Palmeiras impôs na terça-feira (5) a maior derrota ao River Plate, sendo o clube argentino o mandante, em 39 anos de Conmebol Libertadores. Não bastasse o 3 a 0, há uma marca favorável para o time alcançar a quinta final do torneio. Somente uma vez em 18 jogos o rival conseguiu o placar que precisa no Brasil para levar o duelo para os pênaltis.

Desde 1982 que o River não sofria uma derrota tão acachapante como mandante. Na edição daquele ano, foi derrotado pelo Flamengo de Zico por 3 a 0, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O duelo foi válido pelo triangular semifinal, que contava ainda com o Peñarol, do Uruguai. Os uruguaios, que seriam campeões daquela edição, também atropelaram os argentinos em Buenos Aires: 4 a 2.

Antes de 1982, apenas em 1973 o River sofreu uma derrota com tantos gols em casa. Aliás, a maior derrota. Foi em duelo com o San Lorenzo, também argentino, pela fase de grupos. O time do Papa Francisco goleou por 4 a 0.

Vale lembrar que, com o Monumental de Núñez atualmente em reformas, o River enfrentou o Palmeiras no estádio Copa Libertadores da América, casa do Independiente, em Avellaneda.

Agora, diante de tamanho estrago, o time argentino precisa devolver os 3 a 0 no Allianz Parque para levar o confronto da próxima terça-feira (12) para os pênaltis. Para avançar direto, de pende de placares como 4 a 0, 5 a 1 etc.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Na história da Conmebol Libertadores, o River jogou 18 vezes no Brasil e apenas uma vez conseguiu o placar. Foi em 2015, quando derrotou o Cruzeiro nas quartas de final (veja abaixo todos os duelos).

Nenhuma outra vez o River Plate conseguiu tantos gols diante de um brasileiros. Nos 18 jogos no país, acumual nove derrotas, cinco empates e quatro vitórias. A lista considera mata-mata e fase de grupos.

Vale lembrar que há três semanas o ESPN.com.br publicou que o histórico do River contra equipes brasileiras na Libertadores não era bom. Inclusive, cinco dos seis clubes nacionais que encontraram com o rival na fase mata-mata terminaram campeões. A exceção foi o Grêmio, vitorioso no confronto, mas não no torneio de 2002.

Do lado dos “hermanos”, duas vezes o River foi campeão ao eliminar brasileiros. Em 2015, no primeiro sucesso no torneio sob o comando de Marcelo Gallardo, tirou o Cruzeiro nas quartas (nos 3 a 0 citados acima). Em 2018, foi o Grêmio na semifinal.

Luiz Adriano comemora após marcar para o Palmeiras sobre o River Plate Cesar Greco/Ag Palmeiras

River jogando no Brasil pela Libertadores

2020

Athletico-PR 1×1 [oitavas]

São Paulo 2×2 [grupos]

2019

Cruzeiro 0x0 [2×4 nos pênaltis, oitavas]

Internacional 2×2 [grupos]

2018

Grêmio 1×2 [semifinal]

Flamengo 2×2 [grupos]

2016

São Paulo 2×1 [grupos]

2015

Cruzeiro 0x3 [quartas]

2006

Corinthians 1×3 [oitavas]

Paulista 2×1 [grupos]

2005

São Paulo 2×0 [semifinal]

2003

Corinthians 1×2 [oitavas]

2002

Grêmio 4×0 [oitavas]

1999

Palmeiras 3×0 [semifinal]

1998

Vasco 1×0 [semifinal]

1982

Flamengo 4×2 [triangular semifinal]

1978

Atlético-MG 1×0 [triangular semifinal]

1976

Cruzeiro 4×1 [final]