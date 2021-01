Palmeiras inicia preparação para o Derby com Felipe Melo e Danilo em campo

Após enfrentar o Grêmio na noite de sexta-feira, o Palmeiras iniciou já na manhã deste sábado a preparação para encarar o arquirrival Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Os meio-campistas Felipe Melo e Danilo, além do atacante Gabriel Silva, participaram das movimentações na Academia de Futebol.

Felipe Melo fraturou o tornozelo esquerdo no confronto com o Vasco, disputado em 8 de novembro de 2020. Danilo, por sua vez, sofreu entorse no tornozelo diante do River Plate, enquanto Gabriel Silva realizou trabalho de fortalecimento muscular e não joga desde o empate por 1 a 1 contra o América-MG.

Para alegria do técnico Abel Ferreira, Felipe Melo, Danilo e Gabriel Silva participaram das atividades de forma integral. Após exercícios de aquecimento, a comissão comandou atividades técnicas em campo reduzido e as movimentações duraram uma hora.

Os titulares contra o Grêmio fizeram atividades regenerativas. O meio-campista Patrick de Paula e o atacante Gabriel Veron cumpriram cronograma na parte interna do centro de excelência e também no gramado com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

O zagueiro Gustavo Gomez, com lesão na virilha esquerda, e o lateral direito Marcos Rocha, advertido com o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio, são desfalques certos para o Derby. Por outro lado, o meio-campista Gabriel Menino, livre de suspensão, fica à disposição de Abel Ferreira.

O Palmeiras fez seu último ensaio para o clássico na tarde deste domingo, na Academia de Futebol. O confronto com o Corinthians, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 19 horas (de Brasília) de segunda-feira, no Allianz Parque.