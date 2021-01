Palmeiras monitora meia argentino, mas River Plate sai na frente e faz oferta ao Deportivo Cali

Finalista da Conmebol Libertadores diante do Santos, o Palmeiras vive o período mais importante de sua história no século XXI. A equipe pode, pela segunda vez, ser o melhor time da América do Sul e, por consequência, tentar a sorte no Mundial de Clubes do Catar, em fevereiro.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols. E quando a bola parar, a melhor cobertura pós-jogo será na ESPN Brasil e no ESPN App, com entrevistas, festa do título e muita análise e opinião em SportsCenter e Linha de Passe, entre 19h e 0h.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Porém, nem mesmo em um período tão importante, o Palmeiras deixa de prestar atenção no mercado internacional e monitora peças que podem vir a somar ao elenco no futuro próximo. Um dos nomes que chamam a atenção da diretoria é o de Agustín Palavecino, de 24 anos, e que pertence ao Deportivo Cali, da Colômbia.

O ESPN.com.br apurou que o meia faz parte de uma espécie de ‘banco de talentos’ montado pelo Palmeiras, que monitora o mercado sul-americano em busca de novos ativos. Foi dessa maneira que o clube brasileiro conseguiu a contratação de Matías Viña, do Nacional, do Uruguai.

Apesar do forte interesse do Palmeiras no meio-campista, o ESPN.com.br apurou com fontes ligadas ao clube paulista que nenhuma oferta formal foi realizada até o momento, algo que pode atrapalhar e muito os brasileiros na negociação.

Mas, o interesse do Palmeiras mexeu com o River Plate, outro clube interessado no atleta. Ao saber do desejo do time paulista, o gigante argentino se antecipou no mercado e realizou uma oferta formal ao Deportivo Cali por medo de perder a negociação pelo meia de 24 anos, pedido de Marcelo Gallardo à diretoria.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

A informação foi confirmada por Marco Caicedo, presidente do Deportivo Cali, em declaração à reportagem do ESPN.com.br. Ainda de acordo com Javier Gil Navarro, do ESPN Argentina, o River recebeu uma contrataproposta pelo empréstimo do atleta na casa dos R$ 5,4 milhões, e avalia o cenário.

A ideia do Palmeiras, neste caso, é avaliar uma possível entrada oficial na negociação apenas na próxima semana, passada a final da Conmebol Libertadores. O ESPN.com.br apurou ainda que o desejo de Palavecino é de vestir a camisa do River Plate, algo que facilita a vida do time argentino na negociação.

O River Plate tentará fechar a negociação nos próximos dias para não ter a concorrência do clube brasileiro, que teria condições de fazer uma oferta superior à do River, uma vez que o time argentino vive um período econômico instável e pode ter que negociar boa parte dos principais nomes do elenco.