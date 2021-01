Palmeiras negocia com promessa da base que deixou Botafogo sem assinar contrato profissional

Um dos pilares do projeto atual de futebol do Palmeiras, a captação de jogadores na categoria de base segue firme no clube. E quem pode desembarcar em breve para a Academia de Futebol na Barra Funda é João Vitor Fubá.

Segundo apuração do ESPN.com.br, o volante de 17 anos tem conversas com o clube paulista após ficar livre no mercado. Apontado como uma das novas promessas do Botafogo, o jogador e seus representes não chegaram a acordo com o Glorioso para a assinatura do primeiro contrato profissional da joia.

De acordo com informações colhidas pela reportagem, a negociação entre Palmeiras e o estafe de João Vitor vem sendo conduzida por João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do clube. A ideia é e que o volante permaneça nas equipes de formação.

Fontes consultadas pelo ESPN.com.br ainda tratam um possível acerto com cautela, mas há otimismo para que o atleta seja contratado pelo clube paulista. Já convocado para a seleção brasileira sub-17, Fubá é avaliado pelo Verdão como ótimo prospecto.

Sem um acerto para manter João Vitor no elenco após ‘duas propostas coerentes e adequadas’, o Botafogo emitiu nota oficial afirmando que ‘tomará todas as medidas jurídicas cabíveis’, uma vez que o volante possuía contrato de formação.

Veja o comunicado do Botafogo:

O Botafogo de Futebol e Regatas vem, por meio deste comunicado, esclarecer que apresentou duas propostas de contrato ao jovem João Vitor Fubá coerentes e adequadas no final do ano passado. Entretanto, o representante e o pai indicaram que o atleta não possuía interesse em permanecer no Clube.

É importante ressaltar que o atleta possuía contrato de formação e o Botafogo tomará todas as medidas jurídicas cabíveis referente ao caso.