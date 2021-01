Palmeiras perde Gabriel Veron para semifinal; Raphael Veiga é dúvida contra o River Plate

Depois da vitória por 3 a 0 no jogo de ida, o Palmeiras enfrenta o River Plate nesta terça-feira (12), às 21h30, para garantir a classificação para a final da Conmebol Libertadores. E o técnico Abel Ferreira pode ter alguns problemas para a partida contra os argentinos.

O atacante Gabriel Veron sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e já iniciou tratamento no Núcleo de Saúde e Performance. Ele está vetado para a partida.

Outra baixa confirmada é o meio-campista Patrick de Paula. Ele, que já estava suspenso e seria desfalque, sentiu também um desconforto na coxa esquerda. O volante fará trabalhos específicos ao longo da semana.

Raphael Veiga sentiu fadiga, mas vai participar do treino desta segunda-feira. Se não tiver nenhum problema grave, vai para o jogo.

De resto, o Abel Ferreira terá todo o elenco à disposição para a semifinal. O treinador, inclusive, é a preocupação, pois está pendurado com dois cartões amarelo. Se levar mais um, ficará fora de uma eventual final.

Com o 3 a 0 fora de casa, o Palmeiras pode perder por até dois gols de diferença que avança. Uma vitória do River por 3 a 0 leva a decisão para as penalidades. Os argentinos avançam com triunfo por três gols de diferença a partir do 4 a 1 ou com uma vitória por quatro ou mais gols de vantagem.