Palmeiras provoca Corinthians após goleada em clássico: “Deu a lógica”

O Palmeiras dominou o Derby desta segunda-feira e goleou o Corinthians por 4 a 0 no Allianz Parque. Após a confirmação da vitória, o Verdão aproveitou a oportunidade para provocar o rival nas redes sociais.

A conta oficial do clube no Twitter passou a utilizar a hashtag “#DeuALógica” em suas publicações. Além disso, o Palestra postou uma foto do goleiro Jailson segurando uma camiseta da equipe com o número quatro, em referência ao número de gols marcados pelo Alviverde no clássico.

O triunfo deixa o Palmeiras com 51 pontos no Campeonato Brasileiro, ficando a sete de distância do líder São Paulo. O Verdão ainda tem a chance de dormir dentro do G-4 caso o Flamengo não conquiste os três pontos diante do Goiás.

O Corinthians, por outro lado, continua na nona posição da competição, com 42 pontos.