Palmeiras provoca Corinthians após goleada em primeiro clássico do ano: ‘Deu a lógica’

No primeiro Dérbi de 2021, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram nesta segunda-feira em partida atrasada da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com atuação consistente, o clube alviverde goleou por 4 a 0.

Com a vitória em cima do grande rival, as provocações vieram nas redes sociais. O Palmeiras publicou em seu Twitter: ‘deu a lógica’.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Além da conta oficial do clube paulista, ex-goleiro e ídolo do Palmeiras, Marcos utilizou as redes sociais para tripudiar da goleada. O ex-jogador ironizou o resultado.

“Não sabia que o Allianz Parque tinha sido liberado para show…”, brincou o ex-camisa 12, às gargalhadas.

Veja abaixo a publicação do Palmeiras em seu Twitter:

No primeiro clássico do ano… #DeuALógica! Com gols de Raphael Veiga e Luiz Adriano, vencemos o Derby no Allianz Parque e chegamos aos 51 pontos no Brasileirão! 🐷👊#AvantiPalestra #PALxCOR#JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/Mf41RYLnCr — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) January 18, 2021

O último resultado por quatro gols de diferença do Palmeiras em cima do Corinthians foi em 2004. Na ocasião, pelo Campeonato Brasileiro, o Palestra fez 4 a 0 no Timão.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 51 pontos, na 5ª colocação, e a seis do líder São Paulo. Já o Corinthians segue em 9º, com 42.

Na próxima rodada, o Palmeiras terá confronto direto com o Flamengo, no Maracanã. Já o Corinthians recebe o Sport na Neo Química Arena.