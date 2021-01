Palmeiras segue preparação para final da Libertadores com treinamento no Engenhão

O Palmeiras segue se preparando para a finalíssima da Copa Libertadores. Após chegar ao Rio de Janeiro, a equipe realizou mais uma sessão de treinamentos nesta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos (o Engenhão).

O elenco alviverde começou as atividades com a prática de trabalhos preventivos e de ativação muscular no vestiário. Depois, a comissão do técnico Abel Ferreira comandou exercícios técnicos e táticos. Em seguida, os jogadores encerraram o treino aprimorando bolas aéreas (defensivas e ofensivas), cobranças de faltas e pênaltis.

Os atacantes Wesley e Luan Silva, que se recuperam de lesões, permaneceram na lateral do campo e seguiram o cronograma acompanhados pelos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance do clube.

O Palestra volta aos treinos nesta sexta, também no Engenhão, para encerrar a preparação para o duelo. Antes, o grupo realizará o reconhecimento do gramado do Maracanã, palco da final.

Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado, às 17 horas (de Brasília). O campeão será decidido em jogo único e qualquer empate no placar levará a decisão para os pênaltis.