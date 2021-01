Palmeiras sofre com baixo índice de pontaria em derrotas; veja números

Desde o confronto diante do Grêmio, no Allianz Parque, e novamente na partida contra o Flamengo, na noite desta última quinta-feira, o torcedor palmeirense reclama nas redes sociais sobre a falta de pontaria da equipe. Com a chegada de Abel Ferreira, o clube passou a ser um dos mais letais da Série A, com média de dois gols por partida, no entanto a sequência de erros em alguns jogos incomoda.

Segundo dado levantado pelo analista de estatística Ricardo Spinelli, da ESPN, o Palmeiras finalizou 39 vezes quando somados os arremates das quatro derrotas sob comando do treinador português e acertou o alvo apenas em três oportunidades, todas no confronto diante do Goiás. O índice de 7% mostra, também, dificuldade em reagir quando está em desvantagem no placar.

Nessas mesmas partidas, o Verdão permitiu um total de 59 finalizações contra a sua meta. Destas, 24 foram no alvo, número superior a 40% e seis vezes maior do que a pontaria do ataque alviverde.

​O Palmeiras tem o sexto melhor ataque da competição, com 43 gols marcados, a segunda melhor defesa, com 28 sofridos, e é o quinto em grandes chances criadas, com 59 oportunidades ao longo das trinta partidas disputadas.