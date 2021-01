Palmeiras supera Flamengo, River e gigantes europeus e é eleito 2° melhor time do mundo; veja os critérios e o top 20

Finalista da Conmebol Libertadores e com chances ainda de ir ao Mundial de Clubes da Fifa, além de estar na decisão da Copa do Brasil e de ter chances matemáticas de conquistar o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras teve a temporada 2020/2021 até o momento com uma das melhores da história recente do clube.

O excelente desempenho do atual campeão paulista rendeu ao Palmeiras a simbólica premiação de segundo melhor time do mundo ao longo de 2020. O levantamento foi realizado pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol da Fifa. Atual campeão da Bundesliga e da Uefa Champions League, o Bayern de Munique ocupa a primeira posição.

A entidade tem uma série de pontuações relacionadas a vitórias para cada competição. Com o grande desempenho recente, o Bayern acumula 260 pontos, na liderança do ranking. O Palmeiras vem logo atrás, com 230 pontos, mas ainda com as decisões da Conmebol Libertadores e da Copa do Brasil, referentes a 2020, pendentes.

Rivais regionais do Palmeiras, o Corinthians ocupa apenas a posição 190° do ranking. O São Paulo é o 44° e o Santos, finalista da Libertadores, é o 32°.

A nível de comparação, o desempenho do Palmeiras foi superior ao do Paris Saint-Germain. Atual campeão francês e vice-campeão da Uefa Champions League, o time de Neymar e Mbappé tem 226 pontos, ocupando a terceira colocação.

Os brasileiros mais bem colocados após o Palmeiras são: Grêmio (16°), Flamengo (18°) e Internacional (20°). Gigantes da América do Sul, o River Plate é o 41° colocado e o Boca Juniors ocupa a posição de número 58.

Critérios de escolha e regras da entidade:

A Federação utiliza alguns critérios para definir a pontuação. O Mundial de Clubes, a Uefa Champions League, a Supercopa da Uefa, a Conmebol Libertadores e a Recopa Sul-Americana dão 14 pontos ao vencedor, sendo os torneios de maior valor para a entidade.

Existem quatro níveis classificatórios para a importância de cada liga. As ligas mais fortes estão no nível superior (nível 4). As ligas classificadas de 9 a 30 estão no nível 3.

As ligas classificadas de 31 a 80 estão no nível 2. As ligas classificadas em 81 e mais estão no nível 1. O ranking de definição das ligas mais fortes é feito a cada ano com os resultados dos cinco melhores clubes de cada país no ranking mundial de clubes.

Cada país possui um número que indica o nível da liga. Cada nível possui diferentes pontos por partida. A cada ano, o ranking da liga nacional mais forte do mundo decide o nível de cada liga para o ano seguinte.

Veja abaixo o TOP-20 do ranking da IFFHS:

1 – Bayern de Munique – 260 pontos

2 – Palmeiras – 230 pontos

3 – Paris Saint-Germain – 226 pontos

4 – Inter de Milão – 223 pontos

5 – Manchester City – 221 pontos

6 – Milan – 220 pontos

7 – Juventus – 218 pontos

8 – Sevilla – 213 pontos

9 – Manchester United – 212 pontos

10 – Arsenal – 206 pontos

11 – Guaraní (PAR) – 205 pontos

12 – Rangers – 203 pontos

13 – Barcelona – 199 pontos

14 – Bayer Leverkusen – 198 pontos

15 – Porto – 197 pontos

16 – Grêmio – 195 pontos

17 – Chelsea – 188 pontos

18 – Flamengo – 187 pontos

19 – Granada (ESP) – 186 pontos

20 – Internacional – 184 pontos